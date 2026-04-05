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ERSC AmbergTransfer-News

„Mentalitätsmonster“ bleibt bei den Wild Lions

5. April 20261 Mins read111
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Lukas Klughardt - © ERSC Amberg
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Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat eine weitere Vertragsverlängerung für den Bayernliga-Kader 2026/27 bekanntgegeben.

Demnach wird Stürmer Lukas Klughardt in seine dritte Saison bei den Wild Lions gehen. Der gebürtige Marktredwitzer, der kürzlich seinen 26.Geburtstag feiern konnte, spielte bereits 2023/24 in Amberg und kehrte nach einem Abstecher zum EHC Bayreuth im Vorjahr wieder zum ERSC zurück. Hier gelangen ihm in 23 Partien 15 Scorerpunkte, aber auch er hatte zwischendurch einiges Verletzungspech. Zum Saisonende hin war er dann wieder eine wichtige Stütze für den Klassenerhalt.

„Wir sind froh, dass Lukas weiterhin in Amberg bleibt. Er gibt immer 100% für das Team und ist auch mit seinem Tempo stets eine Gefahr für den Gegner“, lobt der Sportliche Leiter Chris Spanger den Angreifer, der schon 158 Oberliga- und 91 DEL2-Spiele für die Selber Wölfe absolvierte. Auch Lions-Coach Christian Zessack befürwortete eine Weiterverpflichtung Klughardts: „Klugi ist ein harter Arbeiter auf dem Eis, hat einen guten Charakter und ist absoluter Teamplayer – ein ‚Monster‘ für die Mannschaft und deshalb auch optimal für einen Trainer“.

Der Spieler selbst musste nicht lange überlegen für eine Verlängerung: „Ich fühle mich menschlich aber auch sportlich sehr wohl. Es macht mir große Freude, für Amberg aufs Eis zu gehen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und haben mir die Entscheidung sehr leicht gemacht. Ich freue mich schon auf die neue Saison und die Amberger Fans“, so Klughardt. Der Stürmer wir erneut mit der Trikotnummer 36 für die Wild Lions auflaufen.

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