Memminger Sieg zum Jahresende: Am Freitag kommt Passau

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen gewann das letzte Spiel des Kalenderjahres in Heilbronn.

Mit 3:2 n.V. setzte sich das Team von Daniel Huhn verdient gegen die Falken durch. Am Freitag geht es mit dem Heimspiel gegen die Passau Black Hawks weiter. Karten für die Partie sind bereits erhältlich.

Die Indians mussten auf drei Akteure verzichten. Robert Peleikis und Bernhard Ettwein fehlten krank in der Defensive, Nikita Krymskiy verletzt im Angriff. Justus Roth hütete das Indianer-Tor. In einem temporeichen ersten Drittel schenkten sich beide Teams nichts. Tore fielen keine. Auch die vorhandenen Überzahlsituationen konnte keiner der Kontrahenten ausnutzen.

Zu Beginn des Mitteldrittels konnte Brett Ouderkirk dann nur regelwidrig gestoppt werden, was einen Penalty für die Indians nach sich zog. Diesen verwandelte Linus Svedlund abgezockt zum 1:0. Memmingen blieb am Drücker und kam zu weiteren guten Torchancen, die aber nicht genutzt wurden. Die Maustädter mussten anschließend den Ausgleich hinnehmen. Die Falken nutzten ihr Powerplay aus: Der Torschütze für Heilbronn war Lukas Wagner. Der ECDC hatte trotzdem mehr Spielanteile und ein leichtes Chancenplus. Es blieb vorerst aber beim 1:1.

Im letzten Spielabschnitt kamen die Falken dann wieder besser ins Spiel und es blieb weiter spannend. Auch Justus Roth, der ein gutes Spiel machte, konnte einige gute Chancen der Hausherren vereiteln. Einen Aufbaufehler der Heilbronner nutzten die Memminger eiskalt aus. Tobi Meier fing die Scheibe ab und bediente Markus Lillich, der zum 2:1 für den ECDC vollstreckte. Die Indianer hätten durchaus für die Vorentscheidung sorgen können. Felix Brassard traf nur die Latte, Tyler Spurgeon scheiterte in aussichtsreicher Position an Falken-Goalie Patrick Berger. Kurz vor Ende der Partie mussten die Indians dann trotzdem den Ausgleich hinnehmen. Luis Ludin schoss, bei herausgenommenem Torhüter, das 2:2 für die Hausherren. Der eben genannte Luis Ludin musste jedoch vor Ablauf der regulären Spielzeit nochmals in die Kühlbox. Dem ECDC reichte jedoch die Zeit in Überzahl nicht mehr aus, um die Partie zu entscheiden, weshalb es in die Verlängerung ging.

In der Overtime zeigten sich die Maustädter dann eiskalt und wandelten ihr Powerplay in den Sieg um. Nach einer guten Minute erzielte Eddy Homjakovs in Baseball-Manier den entscheidenden Treffer zum 3:2 n.V.. Am Ende sicherten sich die Memminger den Zusatzpunkt und gewannen letztendlich das zweite Mal in dieser Saison im Unterland.

Das Jahr startet mit einem Heimspiel

Weiter geht es am Freitag mit einem Heimspiel der Indians gegen die Passau Black Hawks. Diese gastieren zum ersten Spiel des Kalenderjahres 2026 in der ALPHA COOLING-Arena. Die Gäste aus Niederbayern spielen eigentlich eine gute Saison, kommen aber mit vier Niederlagen in Folge ins Allgäu. Das Team rund um Marco Eisenhut konnte auch bereits ein Aufeinandertreffen mit den Indianern für sich entscheiden und ist stets ein gefährlicher Gegner. Vor allem die Routiniers um Röthke und Schembri wissen, wie man am Hühnerberg gewinnen kann. Topscorer im Team ist Brendan Harrogate, die Black Hawks sind derzeit auf Platz 8 der Tabelle zu finden.

Die Indians stehen im Moment sechs Punkte hinter Deggendorf sowie sechs Zähler vor Bad Tölz. Punkte, vor allem zuhause, sollten also keine abgegeben werden. Ob die erkrankten Ettwein und Peleikis wieder mitwirken können, wird sich kurzfristig entscheiden. Nikita Krymskiy wird mit einer Oberkörperverletzung ebenfalls kurzfristig erst eine mögliche Freigabe erhalten.

Karten für das erste Heimspiel im Jahr 2026 sind bereits erhältlich und können im Online-VVK erworben werden.

Heilbronner Falken vs ECDC Memmingen 2:3 n.V. (0:0/1:1/1:1/0:1)

Tore: 0:1 (22.) Svedlund (Pen.), 1:1 (34.) Wagner (Skvorcovs, Just, 5-4), 1:2 (50.) Lillich (Meier), 2:2 (59.) Ludin (Anderson, Just), 2:3 (62.) Homjakovs (Svedlund, Brassard, 5-4, GWG)

Strafminuten: Heilbronn 13-Memmingen 13

