Memminger Kantersieg gegen Lindau

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen hat sein Heimspiel auf furiose Art und Weise mit 9:1 gewinnen können.

Die Gäste aus Lindau waren chancenlos, bereits nach 20 Minuten führten die Indians mit 6:0. Am kommenden Wochenende geht es zuerst nach Bayreuth, ehe dann am Sonntag das Spitzenspiel gegen Bietigheim ansteht.

Es war ein Start nach Maß und bereits ein Vorgeschmack was die Gäste aus Lindau an diesem Abend zu erwarten hatten. Nach ziemlich genau einer Minute landete der Puck bereits im Tor des EVL. Markus Lillich hatte nach Vorarbeit von Jack Olmstead zum 1:0 eingeschoben. Und die Indians machten weiter wie die Feuerwehr. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Blau-Weißen, auch die Effizient passte an diesem Abend beim ECDC. Denis Fominych, Matej Pekr und Robert Peleikis sorgten bereits nach knapp 14 Minuten für einen Torhüterwechsel beim Team vom Bodensee. Doch auch Dieter Geidl konnte die Dominanz der Indians nicht bremsen. Gleich mit dem ersten Angriff musste auch er hinter sich greifen, Brett Schäfer verwandelte aus spitzem Winkel. Als dann auch noch Eddy Homjakovs auf 6:0 erhöhte waren die Islanders mehr als bedient und durften froh sein, als die Pausensirene sie erlöste.

Im zweiten Drittel konnten sich die Gäste dann etwas im Spiel etablieren. Die Indians hatten den Fuß vom Gas genommen und das Spiel plätscherte vor sich hin. Positiv aus Memminger Sicht, abgesehen vom Lindauer Ehrentreffer, war, dass Urgestein Sven Schirrmacher zu seinem ersten Einsatz in dieser Spielzeit kam, welchen er souverän absolvierte. Er sprang ein, da Svedlund und Meisinger weiterhin krankheitsbedingt fehlten.

Im letzten Drittel legten die Hausherren dann nochmal einen Zahn zu. Homjakovs war mit zwei weiteren Treffern zur Stelle und vollendete seinen Hattrick an diesem Abend. Ein Tor davon konnte sogar in Unterzahl erzielt werden. Den Schlusspunkt setzte an diesem Abend Milan Pfalzer, der den Puck, kurz nach Ablauf einer Lindauer Strafe, zum 9:1 über die Linie drücken konnte.

Die Indians bleiben damit weiter voll dabei in der Spitzengruppe der Oberliga-Süd. Sechs Punkte Rückstand sind es aktuell auf den Tabellenführer aus Bietigheim, der in der kommenden Woche an den Hühnerberg muss. Nur zwei Zähler beträgt der Rückstand auf die Teams aus Heilbronn und Deggendorf, die ebenfalls in Kürze in Memmingen erwartet werden. Zuvor geht es für die Indians am Freitag nach Bayreuth. Zwei Tage später folgt dann das Topspiel gegen die Steelers (Tickets sind bereits im VVK erhältlich).

ECDC Memmingen – EV Lindau 9:1 (6:0/0:1/3:0)

Tore: 1:0 (2.) Lillich (Olmstead, Kurz), 2:0 (7.) Fominych (Homjakovs, Pekr), 3:0 (10.) Pekr (Olmstead), 4:0 (14.) Peleikis (Schubert, Dopatka), 5:0 (15.) Schäfer, 6:0 (15.) Homjakovs (Pekr, Fominych), 6:1 (33.) Jezovsek (Raaf-Effertz, Farny), 7:1 (46.) Homjakovs (4-5), 8:1 (58.) Homjakovs (Meier, Peleikis, 5-4), 9:1 (60.) Pfalzer (Ettwein).

Strafminuten: Memmingen 12 – Lindau 12

Zuschauer: 1710

