Memmingens Pre-Season startet: Heimspiel am Sonntag

Memmingen. (PM Indians) Mit zwei Spielen am kommenden Wochenende startet die Vorbereitung der Indians in die nächste Phase.

Am Freitagabend (19 Uhr) sind die Memminger in Ravensburg zu Gast, ehe am Sonntag (18:30 Uhr) der erste Heim-Test gegen den ESV Kaufbeuren ansteht.

Nach zahlreichen Einheiten abseits der Eisfläche kehrt so langsam der Alltag in die Vorbereitung des ECDC ein. Nach rund einer Woche auf heimischem Eis stehen nun die ersten Testspiele an. Für die Indianer gilt es dabei gleich, gegen zwei starke Gegner zu bestehen.

Den Anfang macht das Spiel am Freitag in Ravensburg. Die Indians treten dort gegen die heimischen Towerstars an, die eine feste DEL2-Größe sind. Die Oberschwaben sind regelmäßig unter den Top-Teams der Liga vertreten und haben auch in diesem Jahr den Anspruch wieder oben mitzuspielen und die direkte Playoff-Qualifikation zu schaffen. Der Kader der Ravensburger wurde über den Sommer gezielt verstärkt, die Topscorer konnten allesamt gehalten werden. Auf die Indians wartet eine erste Standortbestimmung.

Am Sonntag geht es dann erstmals in der KUTTER-Arena zur Sache. Zu Gast ist mit dem ESV Kaufbeuren das langjährige Allgäuer Aushängeschild in der DEL2. Trotz Abstieg in der vergangenen Saison macht es den Anschein, als wäre der Kader der Rot-Gelben verstärkt worden. Das Team, welches von einigen Experten als bestes Oberliga-Team aller Zeiten bezeichnet wird, wurde von Grund auf neu aufgebaut. Zahlreiche prominente Namen kamen zum ESVK und sorgten dafür, dass die Joker in nahezu jeder Saisonvorschau als sicherer Anwärter auf den ersten Platz gehandelt werden. Neu-Trainer Sebastian Buchwieser gilt als Königstransfer in Kaufbeuren.

Bei den Indians dürfte Trainer Daniel Huhn auf nahezu den gesamten Kader zurückgreifen können. Patrick Kurz fällt aus, ansonsten sind, abgesehen vom sich weiter im Aufbautraining befindenden Denis Fominych, wohl alle Mann an Bord.

Das Spiel in Memmingen startet um 18:30 Uhr, auch die anderen Sonntagspartien der Saison werden, aufgrund von Vorgaben der Liga, zu dieser Zeit starten. Die KUTTER-Arena öffnet 60 Minuten vor dem ersten Bully, während der Vorbereitung sind die Eingänge an den Kassen sowie der Aufgang am PUCK für Tages- und Dauerkarten freigegeben. Die Partie wird zusätzlich live bei Sporteurope.tv übertragen.

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