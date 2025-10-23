Memmingens heißer Endspurt vor der Pause startet mit Höchstadt-Heimspiel

Memmingen (mfr). Der ECDC Memmingen bekommt in den kommenden Tagen einiges zu tun.

Am Freitagabend kommt es zum Duell gegen den langjährigen Rivalen aus Höchstadt. Zwei Tage später folgt das Auswärtsspiel in Bad Tölz, ehe in den nächsten Spielen die Top-Teams aus Selb und Deggendorf warten. Bully am Freitag ist um 20 Uhr, Tickets sind bereits erhältlich.

Nachdem die Siegesserie der Indians jüngst endete, soll nun die nächste folgen. Am Freitag starten die Memminger mit einem Heimspiel gegen Höchstadt in die letzten Partien vor der Länderspielpause Anfang November. Bei den Indians dürften alle Mann an Bord sein, was mit dem kommenden Programm Gold wert sein dürfte. In den nächsten Tagen folgen Spiele gegen Höchstadt (Freitag), Bad Tölz (Sonntag) sowie Selb (Dienstag), ehe der SC Riessersee und der Deggendorfer SC auf dem Plan stehen.

Gegen den HEC gab es in den letzten Jahren zahlreiche Aufeinandertreffen, immer war für die Zuschauer etwas geboten. Die Alligators konnten auch in diesem Jahr, aufgrund des Stadionumbaus, lange Zeit nicht zuhause trainieren und spielen, was die Vorbereitung nicht einfach machte. Das erklärt auch die weniger absolvierten Spiele der Franken, die dadurch auch in der Tabelle noch im hinteren Bereich zu finden sind. Dass die Höchstadter aber durchaus wieder zum Kreis der Playoff-Aspiranten gehören, konnten sie mit guten Auftritten bereits beweisen. Unter anderem unterlag man nur knapp den Spitzenteams aus Selb und Heilbronn. Zuletzt konnte Bayreuth besiegt werden. Topscorer beim HEC ist mit Anton Seewald ein langjähriger Punktegarant. Auch die Neuzugänge Tyler Gron und Samuel Eriksson sind bereits erfolgreich im Aischgrund angekommen.

Karten für das Spiel am Freitag sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Partie wurde von den Behörden als Sicherheitsspiel eingestuft. Durch diese Einordnung herrscht vor und während der Partie strikte Fantrennung. Gästefans dürfen sich daher, ohne Ausnahme, ausschließlich im Gästebereich aufhalten, das Ordner- und Sicherheitspersonal ist angewiesen diese Regelung strikt durchzusetzen. Es wird folglich einen eigenen Eingang, separate Essens- und Getränkestände sowie eigene Toiletten für die Fans der Alligators im Gästebereich geben. Die Abendkasse ist ausschließlich Heimfans vorbehalten. Fans aus Höchstadt werden gebeten den Online-Vorverkauf über Ticketmaster nutzen.

Am Sonntag geht es ab 18 Uhr gegen die Tölzer Löwen. Die Gastgeber aus Oberbayern bekamen zuletzt durch den Derbysieg gegen Garmisch Rückenwind, auch in der Tabelle führt der Weg des ECT steil nach oben. Die Löwen stehen aktuell auf Platz 5, Topscorer sind die bekannten Akteure Ludwig Nirschl und Topi Piipponen. Das Team von Axel Kammerer bekam, nach einer guten Vorsaison, noch einmal Verstärkung. U.a. kamen mit Alex Grossrubatscher aus Deggendorf, Toms Prokopovics aus Königsbrunn und Karel Klikorka starke Spieler hinzu. In den letzten acht Spielen wurde nur eins davon in der regulären Spielzeit verloren, die Form im Isartal stimmt also. Die Fans der Indians setzen zum Auswärtsspiel am Sonntag einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 15 Uhr am BBZ-Parkplatz, Anmeldungen sind telefonisch unter Tel.: 01607856269 noch möglich.

