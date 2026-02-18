Memmingens Angriff auf Platz 1: Vorentscheidung am Wochenende

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen hat nur noch drei Spiele in der Oberliga-Süd zu absolvieren.

Die Indians empfangen am Freitag den EV Füssen zum letzten Derby der Saison, ehe am Sonntag das Spitzenspiel in Deggendorf folgt. Wollen die Indians noch nach der Hauptrunden-Meisterschaft greifen, müssen zwei Siege her. Karten fürs Heimspiel sind bereits erhältlich.

Am Freitagabend kommt es zum letzten Derby in dieser Saison: Mit dem EV Füssen ist das benachbarte Team aus dem Ostallgäu zu Gast, welches sich gerade noch mitten im Kampf um die Pre-Playoffs befindet. Der EVF ist aktuell punktgleich mit Garmisch und Höchstadt auf dem letzten Platz, welcher zur Teilnahme berechtigt, ein Punkt fehlt aktuell auf Stuttgart. Auch die Mannschaften aus Bayreuth und Passau befinden sich noch mitten im Kampf um die ersten zehn Plätze, welche nur vier dieser Teams erreichen können. Somit dürfte für eine topmotivierte Füssener Mannschaft gesorgt sein, die bereits rund um Weihnachten das Team aus der Maustadt ordentlich ärgern konnte. Im Tor der Schwarz-Gelben kann Benedikt Hötzinger seit geraumer Zeit verletzungsbedingt nicht mehr auflaufen, er wird aber durch das Duo Babulis und Pancur hervorragend vertreten. Topscorer beim EVF sind, neben Kapitän Julian Straub, die Nordamerikaner Bauer Neudecker und Simon Boyko. Mit Henry Homann läuft auch ein letztjähriger Indianer für das Team von Daniel Jun auf. Zuletzt gab es drei Siege aus den letzten vier Spielen für Füssen, u.a. konnte Lindau und Bayreuth geschlagen werden.

Der Gegner am Sonntag ist dann ein anderes Kaliber, denn der Tabellenführer wartet auf den ECDC. Vor dem Wochenende trennen beide Teams vier Punkte. Die Indians können also aus eigener Kraft nicht mehr am DSC vorbeiziehen. Für den Fall eines Ausrutschers der Niederbayern wollen die Indians aber zur Stelle sein. Ein Sieg in Deggendorf ist dafür aber Voraussetzung, auch um den Druck noch einmal zu erhöhen. In der bisherigen Saison nahmen sich beide Mannschaften nur wenig. Die Indians siegten im Hinspiel beim DSC und konnten auch beide Partien in Memmingen, wenn auch im Shootout, für sich entscheiden. Deggendorf verfügt über die beste Defensive der Liga, auch im Sturm weißen sie Topwerte auf, dort haben aber die Indians die Nase vorn. Im Powerplay sowie in Unterzahl sind auch kaum Unterschiede zu erkennen, minimal bessere Werte sind hier auch bei den Maustädtern zu finden. Dafür stellt Deggendorf den, bzw. die Topscorer der gesamten Liga. Mit den Zwillingen Ty und Dylan Jackson gehören die einzigen Spieler, welche die 100-Punkte-Marke geknackt haben, den Blau-Roten an. Beide Stammtorhüter, Timo Pielmeier und Justus Roth, sind mit einer Fangquote von 92,1 Prozent ebenfalls an der Spitze der Liga zu finden. Die Vorzeichen sind also klar: Das absolute Topspiel dürfte bereits einen Vorgeschmack auf die anstehenden Playoffs bieten. Diese finden ab 08. März statt, die Indians starten dann mit einem Heimspiel. Plätze im Fanbus nach Deggendorf sind noch verfügbar, die Partie beginnt um 18:45 Uhr.

Der ECDC geht mit viel Rückenwind in das kommende Wochenende. Zwei sehr überzeugende Siege zuletzt, und insgesamt fünf Erfolge in Serie, stehen zu Buche. Mit den Neuverpflichtungen Sam Verelst und Leon Fern konnten außerdem noch Verstärkungen hinzugewonnen werden. Nun sollte sich aus Memminger Sicht nur noch das Lazarett etwas lichten. Zuletzt fehlten Lillich, Fominych, Meisinger und Ettwein verletzt. Mindestens Denis Fominych wird auch noch weiter fehlen, bei den anderen Spielern besteht Hoffnung auf ein Comeback, auch wenn die Playoffs sicherlich bereits im Hinterkopf sein dürften. Trotzdem müssen Siege her, um den Kampf um die beste Ausgangslage weiter offen zu halten. Die Indians, welche bereits Coach Huhn, Torhüter Justus Roth und Verteidiger Leon Fern für die kommende Spielzeit vermelden konnten, wollen auch beim Heimspiel am Freitag eine weitere Personalie für das Jahr 26/27 vermelden.

Souverän: Indians mit dem nächsten Sieg

Memmingen (fl). Die Memminger Indians waren erneut in der Ferne erfolgreich. Gegen die Passau Black Hawks siegte der ECDC souverän mit 6:0. Eine konzentrierte Leistung bescherte den Maustädtern weitere drei Punkte im Endspurt der Hauptrunde. Am Freitag kommt der EV Füssen an den Hühnerberg.

Daniel Huhn musste auf einige Akteure verzichten. Bernhard Ettwein, Dominik Meisinger, Denis Fominych sowie auch Markus Lillich fehlten verletzt. Robert Peleikis konnte ebenfalls nicht mitwirken. Dafür gaben die Neuzugänge Leon Fern und Sam Verelst ihr Debüt im Indianer-Trikot. Zudem startete Basti Flott-Kucis im Tor der Indians. Die Memminger spielten im ersten Drittel dominant und mit viel Offensivdrang. Milan Pfalzer sorgte nach drei Minuten für das 1:0. Passau hingegen kam kaum offensiv zum Zug und wurde vom Indianer-Angriff weiter beschäftigt. Debütant Leon Fern gelang dann das 2:0 für Memmingen. Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Teams in die erste Drittelpause.

Die GEFRO-Indians starteten gut ins Mitteldrittel. Milan Pfalzer bediente Nikita Krymskiy, der zum 3:0 einnetzte. Memmingen hatte weiterhin das Spiel im Griff und spielte sehr kompakt sowie konzentriert. Felix Brassard vollstreckte gekonnt zum 4:0. Brett Ouderkirk gelang kurz vor der Pause noch das 5:0 in Überzahl. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die letzte Pause des Abends.

Im letzten Drittel traten die Rot-Weißen weiterhin souverän auf. Milan Pfalzer verwandelte einen Penalty noch zum 6:0. Dabei blieb es am Ende auch. Basti Flott-Kucis feierte den Shutout und spielte eine starke Partie. Eine geschlossene Mannschaftsleistung der Indianer brachte somit den deutlichen Auswärtserfolg in der Drei-Flüsse-Stadt ein.

Weiter geht es bereits am Freitag mit dem vorletzten Hauptrunden-Heimspiel am Hühnerberg. Der ECDC trifft im Allgäu-Derby auf den EV Füssen. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr in der ALPHA COOLING-Arena. Karten für die Partie sind bereits im VVK erhältlich. Am Sonntag kommt es zum Topspiel in Deggendorf. Bully beim DSC ist um 18:45 Uhr.

EHF Passau Black Hawks vs ECDC Memmingen 0:6 (0:2/0:3/0:1)

Tore: 0:1 (3.) Pfalzer (Gams), 0:2 (15.) Fern (Spurgeon, Ouderkirk), 0:3 (23.) Krymskiy (Pfalzer), 0:4 (36.) Brassard (Ouderkirk), 0:5 (39.) Ouderkirk (Svedlund, Homjakovs, 5-4), 0:6 (53.) Pfalzer

Strafminuten: Passau 8 – Memmingen 4