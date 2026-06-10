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Memmingen verpflichtet talentierten Verteidiger von den Augsburger Panthern

10. Juni 20261 Mins read160
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Leon van der Linde - © Sportfoto-Sale (DR)
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Memmingen. (mfr/fl) Die Indians sichern sich die Dienste eines weiteren talentierten Verteidigers: Leon van der Linde wird in der kommenden Saison Teil des Teams von Headcoach Daniel Huhn sein.

Der 23-Jährige soll mit seiner bereits gesammelten Erfahrung eine Stütze in der Indianer-Defensive werden.

Der in Lindau geborene van der Linde erlernte das Eishockeyspielen zunächst bei seinem Heimatverein Lindau, ehe es ihn 2018 in den Nachwuchs des ESV Kaufbeuren zog. Zur Spielzeit 2020/21 kam es dann zum Sprung in den Profibereich und zu ersten Einsätze in der DEL2 für Kaufbeuren. Von Jahr zu Jahr steigerte sich der 1.84m große Verteidiger und gab zur Saison 2022/23 sein Debüt in der PENNY DEL beim EHC Red Bull München. Zudem erspielte sich van der Linde einen Platz in der U20-Nationalmannschaft und nahm an insgesamt zwei Junior-Weltmeisterschaften teil. Der talentierte Defender weckte somit das Interesse der Augsburger Panther, bei denen er nun insgesamt drei Jahre unter Vertrag stand. Per Förderlizenz bekam van der Linde in der vergangenen Saison auch Einsätze bei den Starbulls Rosenheim in der DEL2, stand aber auch in gut 30 Spielen für die Panther auf dem Eis. Zudem gelang ihm im letzten Jahr der Premierentreffer in der PENNY DEL für den AEV.

Nun sicherten sich die Indianer die Dienste des engagierten und talentierten Verteidigers, der mit seiner Erfahrung für Stabilität in der Abwehr sorgen soll.

Sven Müller: „Leon ist für uns, als U24-Spieler, ein echter Glücksgriff. Er verfügt bereits über einiges an Erfahrung und hat schon gezeigt, dass er eine gute Rolle in der DEL2 einnehmen kann. Seine defensiven Qualitäten werden uns guttun.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Leon van der Linde @ Elite Prospects

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