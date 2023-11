Memmingen verliert packendes Heimspiel gegen die Blue Devils Weiden

Artikel anhören Memmingen. (PM Indians) Ein spannendes und offenes Topspiel geht am Ende an die Blue Devils aus Weiden. Der ECDC verlor denkbar knapp...

Memmingen. (PM Indians) Ein spannendes und offenes Topspiel geht am Ende an die Blue Devils aus Weiden.

Der ECDC verlor denkbar knapp mit 2:4 gegen den aktuellen Tabellenführer aus der Oberpfalz. Ein Kampf bis zum Schluss ohne Happy-End aus Memminger Sicht. 1928 Zuschauer verfolgten die Begegnung am Hühnerberg. Am kommenden Wochenende gibt es zwei Heimspiele der Indians in der Maustadt.

Im ersten Drittel entwickelte sich bereits früh eine äußerst intensive und schnelle Partie. Beide Teams schenkten sich wenig und hatten jeweils ihre Chancen. Tore sollten aber nicht fallen. Mit einem 0:0 ging es in die erste Drittelpause.

Im zweiten Drittel ging es intensiv weiter. In der 24.Minute klingelte es erstmals im Kasten der Blue Devils. Dominik Meisinger nutzte einen Abpraller in Überzahl zum 1:0 für den ECDC. Der EV Weiden bemühte sich in der Folge den Ausgleich zu erzielen und drückte nun auf das Memminger Gehäuse. Leon Meder im Memminger Tor, sowie Blue Devils-Goalie Wölfl lieferten eine tolle Partie ab und hielten ihre Mannschaften mit tollen Saves im Spiel. Der Ausgleichstreffer der Weidener fiel in der 32.Minute. Ein Schuss von Marco Eberhardt fand unglücklich abgefälscht den Weg ins Indianer-Gehäuse. Nur ein paar Minuten später erwischte es die Indians kalt. Die Gäste aus der Oberpfalz schlugen doppelt zu. Durch die Treffer von Tyler Ward und Neal Samanski ging Weiden mit 3:1 in Führung. Etwas zu unsortiert und zu unkonzentriert agierten die Memminger an dieser Stelle. Dennoch schafften es die Mannen von Coach Huhn den 2:3 Anschlusstreffer noch vor der Pause zu erzielen. Denis Fominych traf mit einem satten Schuss.

Im letzten Drittel blieb es damit weiterhin spannend und die Zuschauer am Hühnerberg bekamen einiges geboten. Memmingen wurde die Möglichkeit zum Ausgleich durch mehrere Überzahlsituationen beinahe auf dem Silbertablett serviert, doch daraus konnten die Indianer kein Kapital schlagen. Weiden verteidigte mit viel Leidenschaft in Unterzahl und Memmingen ging leer aus. Headcoach Huhn sah auch darin den Knackpunkt, weshalb die Indians das Spiel nicht mehr drehen konnte. So waren es die Blue Devils Weiden, die in Person von Fabian Voit das 4:2 (55.Minute) markierten, was zugleich der Endstand in einer äußerst spannenden und packenden Partie war.

In der kommenden Woche geht es für die Memminger mit gleich zwei Heimspielen am Wochenende weiter. Zunächst treffen die Indians am Freitag auf die Bayreuth Tigers, ehe am Sonntag der EV Lindau erneut an den Hühnerberg kommt. Tickets für beiden Partien sind bereits online im VVK erhältlich. Die Indians bieten bei den Partien ihren Dauerkarten-Inhabern an, im Rahmen der „Bring-a-Friend“-Aktion, eine weitere Person kostenlos mit ins Stadion zu nehmen. Dies ist nur bei einem der beiden Heimspiele möglich, die mitgebrachte Person erhält an der Abendkasse eine Stehplatz-Freikarten, die zum freien Eintritt des jeweiligen Spiels berechtigt.

ECDC Memmingen – Blue Devils Weiden 2:4 (0:0/2:3/0:1)

1:0 (24.) Meisinger (Fominych, Pekr, 5-4), 1:1 (32.) Eberhardt (Rubes, Gläser), 1:2 (36.) Ward (Samanski, Eberhardt), 1:3 (37.) Samanski (Kolb, Filin), 2:3 (39.) Fominych (Svedlund, Pokovic), 2:4 (54.) Voit (Schmidt, Eberhardt).

Strafminuten: Memmingen 4 – Weiden 20 (plus 20 Buchwieser)

Zuschauer: 1928

ECDC Memmingen: Meder (Eisenhut) – Svedlund, Pokovic; Peleikis, Menner; Kasten, Mastic; Häring, Fleischer – Busch, Homjakovs, Pekr; Marsall, Bräuner, Fominych; Meier, Meisinger, Ott; Pfalzer, Dopatka, Sarto.

