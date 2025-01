Memmingen und Füssen die nächsten Gegner der onesto Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Am kommenden Wochenende wartet auf die onesto Tigers ein Allgäu-Doppelpack: Zunächst gastiert am Freitag um 20 Uhr der ECDC Memmingen im Tigerkäfig, ehe am Sonntag ein Gastspiel bei Altmeister EV Füssen auf dem Reiseplan steht. Die Partie startet um 17 Uhr.

Die Indians um Trainer Daniel Huhn gehören zum Spitzenquartett der Oberliga Süd, das sich bereits deutlich vom Verfolgerfeld abgesetzt hat und belegt aktuell Rang 4 der Tabelle. In den letzten sechs Spielen musste man sich lediglich in Bietigheim und Heilbronn geschlagen geben, ansonsten gelangen vier Siege, zuletzt am Sonntag ein 9:1-Kantersieg gegen Lindau. Mit bisher 155 Treffern stellt man den zweitbesten Angriff der Liga, bei den Gegentoren liegt man auf Rang 3. Das Überzahlspiel mit einer Quote von 22,1 Prozent gehört zu den besseren der Liga, ebenso wie das Unterzahlspiel mit genau 84 Prozent Erfolgsquote.

Topscorer in Memmingen ist Edgars Homjakovs (20 Tore + 31 Vorlagen) vor Ex-Tiger Markus Lillich (21 + 25) und dem aus Kaufbeuren gekommenen Tyler Spurgeon (16 + 25). Punktbester Verteidiger ist Linus Svedlund (6 + 26), der seit dieser Woche mit einem deutschen Pass ausgestattet ist und damit keine Kontingentstelle mehr einnimmt. Bereits in der vergangenen Woche wurde mit Jack Olmstead (zuvor bei den Tölzer Löwen) ein vierter Kontingentspieler verpflichtet, der aufgrund des Ausfalls von Svedlund am vergangenen Wochenende zu seinen ersten Einsätzen kam und in zwei Spielen 3 Vorlagen verbuchen konnte.

In den beiden bisherigen Duellen konnte jeweils das Auswärtsteam gewinnen: Die Tigers gewannen eine wilde Partie mit 6:5 in Memmingen, die Indians entführten mit einem 5:2 die Punkte aus dem Tigerkäfig.

Gegen den EV Füssen steht das letzte Spiel dieser Saison auf dem Programm: Alle drei bisherigen Duelle gingen an den Altmeister – die Tigers werden alles daransetzen zumindest in der letzten Auseinandersetzung zu punkten.

Aktuell liegt der EVF mit 42 Punkten auf Platz 9 der Oberliga Süd und hat acht Punkte mehr gesammelt als die Tigers, die weiterhin darum kämpfen die Pre-Playoffs zu erreichen. In den letzten sechs Spielen gelangen den Gastgebern zwar nur zwei Siege, dabei aber ein wichtiger 3:2-Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Peiting. Die Niederlagen musste man zudem gegen das Spitzenquartett der Liga aus Bietigheim, Deggendorf, Memmingen und zuletzt in Heilbronn hinnehmen. Mit 23,7 Prozent Erfolgsquote gehört das Powerplay des Teams von Trainer Georg Holzmann zu den besten der Liga, in Unterzahl steht man bei 79,5 Prozent.

Julian Straub (11 + 26) ist im bisherigen Saisonverlauf der beste Punktesammler, ihm folgen die beiden Kontingentstürmer Bauer Neudecker (24 + 11) und William Jerry (17 + 18), punktbester Verteidiger ist Jakob Peukert (0 + 12). Der kanadische Verteidiger Philippe Bureau-Blais konnte verletzungsbedingt bisher nur 17 Spiele absolvieren, auch Neudecker fehlt seit Weihnachten im Lineup.

Die Tigers kämpfen weiter um den Anschluss an Platz 10 und treffen mit dem EV Füssen auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Pre-Playoffs. Auch gegen Memmingen will man alles reinlegen, um wie schon mehrfach in dieser Saison gegen ein Topteam eine gute Leistung zu zeigen und zu punkten.

