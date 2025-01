Memmingen: Overtime-Erfolg in Passau

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen nahm am Freitagabend aus Passau zwei Punkte mit.

In einem etwas zerfahrenen Spiel gegen mutige Gastgeber, schafften es die Maustädter sich zumindest in der Overtime den Sieg zu sichern. Mit 3:2 n.V. gewannen die Indians gegen die Black Hawks, Neuzugang Jack Olmstead gab mit zwei Assists ein gelungenes Debüt. Am Sonntag treffen die Indianer im Derby auf die Lindau Islanders.

Bei den Indians fehlten einige Akteure, die angeschlagen nicht die Reise in die Drei-Flüsse-Stadt antreten konnten. Linus Svedlund, Markus Lillich und Dominik Meisinger waren nicht mit von der Partie. Dafür gab Jack Olmstead sein Debüt im Indianer-Trikot. Das erste Drittel verlief zunächst relativ ausgeglichen. Memmingen ging durch Matej Pekr in Überzahl in Führung. Doch die Hausherren schlugen nur eine Minute später zurück, Routinier Andrew Schembri markierte den Ausgleich. Dieser Treffer beflügelte die Black Hawks, die nun mehrere gute Chancen hatten und Memmingen unter Druck setzte. Es blieb aber vorerst beim 1:1.

Im zweiten Drittel taten sich die Memminger weiterhin schwer. Mutige Passauer beschäftigten den ECDC. Gegen Mitte des Drittels fanden die Indianer wieder mehr in die Spur und gingen erneut in Führung. Jack Olmstead bediente Robert Peleikis, der per One-Timer zum 2:1 abschloss. Mit diesem Zwischenstand ging es ins letzte Drittel.

Im letzten Drittel glichen die Black Hawks dann die Begegnung schnell wieder aus. Nach einem individuellen Fehler nutzte Passau die Gelegenheit durch David Seidl zum 2:2 aus. In der Folge wirkte das Spiel der Indians eher zerfahren. Fehler im Spielaufbau, teilweise Unkonzentriertheiten und Nachlässigkeiten ließen nicht wirklich Spielfluss zustande kommen. Keines der beiden Teams kam noch zum Torerfolg, sodass die Partie in die Overtime ging.

In der Verlängerung waren die Indians zunächst klar tonangebend, mussten dann aber eine Unterzahlsituation nach einem Wechselfehler überstehen. Trotzdem konnten sie sich eine halbe Minute vor dem Ende den Zusatzpunkt sichern. Erneut war es Debütant Jack Olmstead mit der Vorlage, der Eddy Homjakovs vor dem Tor bediente. Der Memminger Topscorer ließ Marco Eisenhut im Tor keine Chance und beendete die Partie mit seinem 3:2 Siegtreffer.

Am Sonntag kommt es zum nächsten Heimspiel am Hühnerberg. Der ECDC tritt um 18:00 Uhr gegen den EV Lindau an. Karten für das Allgäu-Bodensee-Derby sind im VVK erhältlich.

Passau Black Hawks-ECDC Memmingen 2:3 n.V. (1:1/0:1/0:0/0:1)

Tore: 0:1 (14.) Pekr (Peleikis, Homjakovs, 5-4), 1:1 (15.) Schembri (Seidl), 1:2 (34.) Peleikis (Olmstead, Schmidbauer), 2:2 (42.) Seidl (Sevcenko), 2:3 (65.) Homjakovs (Olmstead)

Strafminuten: Passau 4 –Memmingen 8

