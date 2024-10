Memmingen: Niederlage gegen alles wegverteidigende HÃ¶chstadt Alligators

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen verlor sein Heimspiel am Sonntagabend vor 1700 Zuschauern mit 1:3 gegen den Höchstadter EC. Trotz deutlichem Chancenplus reichte es...

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen verlor sein Heimspiel am Sonntagabend vor 1700 Zuschauern mit 1:3 gegen den Höchstadter EC.

Trotz deutlichem Chancenplus reichte es am Ende nicht für Punkte. Es war die erste Heimniederlage der Indians in dieser Saison.

Mit vollem Line-Up starteten die Memminger besser ins Spiel als der HEC. Die Panzerechsen konzentrierten sich zumeist nur auf die Arbeit in der Verteidigung. Doch es waren die Gäste, die zum 1:0 in Überzahl durch Rypar trafen. Einer der wenigen Angriffe konnte verwertet werden.

Im zweiten Drittel blieb weiterhin die Chancenverwertung das große Manko der Indians. Es zog sich wie ein roter Faden durch den gesamten Eishockeyabend. Die Leichtigkeit der vergangenen Spiele war verflogen, die Memminger mussten großen Aufwand betreiben, um sich Chancen zu erspielen. Endstation war dann aber stets beim gut aufgelegten Gäste-Goalie. Der HEC hingegen war maximal effizient und belohnte sich mit dem 2:0 erneut in Überzahl. Torschütze war Ex-Indianer Maxim Mastic, der den Puck einfach irgendwie Richtung Tor brachte und so erfolgreich war.

Die Indians verkürzten im letzten Drittel ihr Line-Up und agierten fortan mit drei Reihen, um den Druck weiter zu erhöhen. Schlussendlich kamen die Indians dann auch endlich zum Torerfolg. Tyler Spurgeon brachte die Indianer, nach feiner Einzelleistung von Linus Svedlund, nochmals heran. Es sollte an diesem Abend aber nicht reichen. Entweder scheiterten die Maustädter am mittlerweile bärenstarken HEC-Goalie, Michael Paterson-Jones, oder die Panzerechsen verteidigten alles weg, was nur ging. Den Schlusspunkt setzte Anton Seewald zum 3:1 für den HEC per Empty Net Goal.

Für die Indianer geht es kommende Woche mit einem Heimspiel am Freitag weiter. Gegner am Hühnerberg ist dann Bayreuth. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr, Karten sind online im VVK verfügbar. Am Sonntag reisen die Indians nach Oberbayern zu den Tölzer Löwen.

ECDC Memmingen-Höchstadter EC 1:3 (0:1/0:1/1:1)

Tore: 0:1 (9.) Rypar (Mastic, Freidenfelds,5-4), 0:2 (32.) Mastic (Freidenfelds, Bloem, 5-4), 1:2 (49.) Spurgeon (Schubert, Svedlund), 1:3 (60.) Seewald (Fardoe, Planics)

Strafminuten: Memmingen 4 – Peiting 8

Zuschauer: 1706

ECDC Memmingen: Flott-Kucis (Eisenhut) – Svedlund, Meisinger; Kurz, Schmidbauer; Peleikis, Ettwein; Homann – Fominych, Homjakovs, Pekr; Schubert, Spurgeon, Lillich; Meier, Schaefer, Christmann; Fabian, Dopatka, Pfalzer.