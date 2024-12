Memmingen: Nach Arbeitssieg folgt nun das Spitzenspiel

Memmingen. (mfr/fl) Wichtige drei Punkte gegen den HEC, dennoch ein hartes Stück Arbeit. Dem ECDC gelang am Zweiten Weihnachtsfeiertag der Heimsieg gegen den Rivalen aus Höchstadt.

Mit 3:1 gewann das Team von Daniel Huhn vor rund 2200 Zuschauern. Am Samstag steigt das Auswärtsspiel in Bietigheim. Mehr als 1200 Memminger machen sich auf den Weg, um ihr Team beim Topspiel gegen den Tabellenführer zu unterstützen.

Die Indians begannen mit gleichem Line-Up wie schon in den vergangenen beiden Partien zuvor. Memmingen kam mit viel Schwung aus der Kabine und drückte den HEC ins eigene Drittel. Im ersten Drittel hatten die Rot-Weißen einige gute Chancen in Führung zu gehen. Es fehlten jedoch die Tore. Damit ging es torlos in die erste Drittelpause.

Nach Wiederbeginn war der ECDC weiterhin toanagebend. Das längst überfällige 1:0 fiel in Überzahl. Tyler Spurgeon war nach Vorarbeit von Markus Lillich zur Stelle. Die Maustädter verpassten es die Führung in der Folge auszubauen. Somit waren es die Panzerechsen, die dagegenhielten und das 1:1 erzielten. Anton Seewald bugsierte die Scheibe über die Linie. Wichtig aus Indianer-Sicht war dann noch der 2:1 Treffer vor der Pause. Markus Lillich nutzte einen Rebound zur erneuten Führung für den ECDC.

Im letzten Drittel erarbeitete sich das Team von Daniel Huhn dann den Sieg. Memmingen war weiterhin am Drücker, doch die Gäste spielten weiterhin mutig mit. Rund vier Minuten vor dem Ende fiel dann der entscheidende Treffer in Überzahl. Eddy Homjakovs stand goldrichtig und beförderte die Scheibe in die Maschen. Es blieb am Ende beim 3:1 für den ECDC. Es war ein hartes Stück Arbeit, dennoch bleiben wichtige und verdiente drei Punkte in der Maustadt.

Fan-Invasion nach Bietigheim

Am Samstag folgt nun das Auswärtsspiel bei den Bietigheim Steelers, was zugleich ein echtes Highlight werden wird. Insgesamt 17 Busse, darunter mehrere Doppeldecker werden knapp 1000 Fans zum Auswärtsspiel bringen. Insgesamt wohl rund 1200 Memminger Fans werden also ihr Team in Baden-Württemberg anfeuern. Die Gastgeber stehen weiterhin auf Platz 1 in der Oberliga-Süd. Zuletzt gab es Siege gegen Stuttgart, Lindau und Passau. Vor allem zuhause sind die Steelers kaum zu knacken. Dass es geht, haben die Indians ganz früh in der Saison bereits bewiesen, als sie die erste Partie in der EgeTrans-Arena für sich entscheiden konnten.

Topscorer bei den Grün-Weiß-Blauen sind die Kontingentspieler Racuk, McNeely und Nemec. Mit Sören Sturm, Alex Preibisch und Christoph Kiefersauer verfügt der Tabellenführer aber auch über einen hervorragenden deutschen Stamm. Torhüter Olafr Schmidt zählt außerdem zu den besten Torhütern der Liga. Spielbeginn in Bietigheim ist um 19:30 Uhr, die ausgebuchten Fanbusse fahren um 13:30 Uhr in Memmingen ab.

Das letzte Heimspiel des Kalenderjahres gibt es am Montag ebenfalls um 19:30 Uhr. Gegner ist der EV Füssen. Karten für das Allgäu-Derby sind bereits online erhältlich.

ECDC Memmingen vs Höchstadter EC 3:1 (0:0/2:1/1:0)

Tore: 1:0 (25.) Spurgeon (Lillich, Fominych, 5-4), 1:1 (34.) Seewald (Planics), 2:1 (40.) Lillich (Kurz, Spurgeon), 3:1 (56.) Homjakovs (Pekr, Schaefer, 5-4)

Strafminuten: Memmingen 8-Höchstadt 8

Zuschauer: 2186

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV