Memmingen legt im Indianer-Duell vor

Memmingen. (mfr) Das erste Aufeinandertreffen der Indianer-Stämme geht an die Memminger Indians.

Die Spieler vom ECDC setzten sich am Ende in der Verlängerung gegen die Niedersachen durch und konnten somit ihren Heimvorteil verteidigen. 3000 Zuschauer sahen den Overtime-Erfolg am Hühnerberg.

Die Gäste aus dem Norden erwischten in der ersten Auseinandersetzung beider Mannschaften einen hervorragenden Start. Ex-Memminger Sebastian Christmann war nach rund einer Minute für sein neues Team erfolgreich und setzte die Hausherren gleich unter Druck. Die antworteten mit einigen Möglichkeiten, ein Treffer gelang ihnen aber ausgerechnet in Unterzahl. Milan Pfalzer setzte Kapitän Tyler Spurgeon in Szene, der eiskalt zum Ausgleich einschob. Nachdem im zweiten Drittel keine Treffer gefallen waren, die Chance für Memmingen war aufgrund zahlreicher Überzahlsituationen vorhanden, sollte der Schlussabschnitt die Entscheidung bringen. Das Team vom Hühnerberg startete besser und ging, erneut durch Spurgeon, in Führung. Nach einer unnötigen Fünfminuten-Strafe gegen Schaefer glich Hannover aber rund 90 Sekunden vor dem Ende aus und schickte die Partie in die Overtime. Bitter aus Sicht der Maustädter, die mit einem besseren Powerplay die Partie bereits längst hätten entscheiden müssen.

Trotz psychologischem Vorteil auf Seiten der Gäste, spielte sich die Verlängerung in deren Drittel ab. Nicht einmal eine Minute benötigte der ECDC, um den Sack dann zuzumachen. Linus Svedlunds Schuss konnte von Gäste-Goalie Herden noch pariert werden, bei Eddy Homjakovs Nachschuss war er aber machtlos. Die Maustädter holten sich somit den wichtigen Auftakterfolg in die Serie und können nun relativ befreit an den Pferdeturm reisen. Schon am Dienstag stehen sich die beiden Indianerstämme nämlich erneut gegenüber. Hannover wird dann alles daran setzen, den ersten Seriensieg einzufahren. Gelingt es dem an Rang 5 gesetzten Team aus dem Norden nicht, könnte am Freitag bereits ein Entscheidungsspiel in Memmingen folgen.

Die Serie wird wohl definitiv die bestbesuchte der ersten Runde werden. Nach den über 3000 Zuschauern bei Spiel 1 im Allgäu, dürften auch die anderen Partien beider Clubs nicht mehr unter diese Marke fallen.

Tickets für Spiel 3 am Freitag sind bereits im VVK erhältlich.

ECDC Memmingen – Hannover Indians 3:2 (1:1/0:0/1:1/1:0)

Tore: 0:1 (2.) Christmann (Back, Palka), 1:1 (9.) Spurgeon (Pfalzer), 2:1 (29.) Spurgeon (Olmstead, Fominych), 2:2 (59.) Petersen (Marttinen), 3:2 (61.) Homjakovs (Svedlund, Pekr, GWG).

Strafminuten: Memmingen 19 – Hannover 23 (plus Spieldauer: Wäser)

