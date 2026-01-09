Memmingen Indians verpflichten Angreifer

Memmingen. (PM Indians) Sein Heim-Debüt geben wird beim kommenden Spiel Angreifer Kevin Handschuh.

Der 22 Jahre alte Stürmer nimmt ab sofort die offene Position in der Indianer-Offensive ein. Mit 1,89m Körpergröße bringt der Linksschütze körperliche Attribute mit und soll dadurch das Team der Maustädter bereichern. Zuletzt lief Handschuh für den EC Bad Nauheim in der DEL2 auf, in den vergangenen Jahren war er u.a. für Rosenheim und in der Lausitz aktiv, kann aber auch schon Einsätze in der DEL vorweisen.

Sven Müller: „Für uns war wichtig, die offene Position zeitnah zu besetzen, um wieder mit vier kompletten Angriffsformationen auflaufen zu können. Wir freuen uns, dass wir mit Kevin einen Spieler mit dem gesuchten Profil zu uns lotsen konnten.“

Handschuh wird schon am Freitag für den ECDC auflaufen und trägt in Zukunft die Rückennummer 82 bei den Indians.

