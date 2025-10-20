Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ECDC Memmingen IndiansHeilbronner Falken

Memmingen Indians unterliegen kompakten und abgezockten Heilbronner Falken

20. Oktober 20252 Mins read60
Ratlose Gesichter bei den Indians - © Flo Brunner
Memmingen (fl). Der ECDC Memmingen musste am Sonntagabend am heimischen Hühnerberg eine Niederlage hinnehmen.

Mit 3:6 verlor man das Topspiel gegen die Heilbronner Falken. Rund 2200 Zuschauer verfolgten das Spiel in der ALPHA COOLING-Arena.

Die Indians starteten mit Basti Flott-Kucis im Tor, sonst waren wie zuletzt alle Spieler an Bord. Zwei spielfreudige Mannschaften trafen aufeinander, die sich zu Beginn des ersten Drittels nichts schenkten. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch waren es die Falken die in Führung gingen. In Überzahl war Thore Weyrauch der Torschütze zum 1:0 für die Gäste. Nur Sekunden später war ein Scheibenverlust in der eigenen Zone der Ausgangspunkt für den fälligen Penalty zugunsten der Falken. Freddy Cabana konnte nur regelwidrig gestoppt werden und verwandelte den Penalty zum 2:0. Den Indians gelang jedoch kurz vor der Pause der 1:2 Anschluss durch Felix Brassard.

Im zweiten Drittel waren die Maustädter offensiv weiterhin aktiv, doch die letzte Effizienz vor dem Tor fehlte. Die Unterländer hingegen nutzten die Fehler in der Indians-Defensive eiskalt aus. Nolan Ritchie erhöhte freistehend im Slot zum 3:1. Die Hausherren verkürzten durch Kapitän Tyler Spurgeon in doppelter Überzahl zum 2:3, aber erneut waren es die Falken, die wenige Minuten später mit einem Doppelschlag antworteten. Sebastian Hon und Calder Anderson besorgten den Pausenstand von 5:2 aus Sicht der Heilbronner.

Im letzten Drittel waren die Indianer nochmals bemüht den Anschluss zu finden und stürmten in Richtung Falken-Gehäuse. Der 3:5 Anschlusstreffer von Linus Svedlund in Überzahl ließ nochmals Hoffnung bei den Memmingern aufkeimen. Doch das Blatt sollte sich nicht mehr wenden. Zu kompakt und abgezockt traten die Gäste aus Baden-Württemberg an diesem Abend auf. Niklas Jentsch setzte mit seinem Treffer zum 6:3 den Schlusspunkt in der Partie, die die Falken am Ende für sich entschieden.

Weiter geht es in der kommenden Woche mit einem Heimspiel am Freitag. Die Indians treffen auf den Höchstadter EC. Spielbeginn gegen die Panzerechsen ist um 20:00 Uhr. Am Sonntag geht es für die Indians um 18:00 Uhr zu den Tölzer Löwen.

ECDC Memmingen vs Heilbronner Falken 3:6 (1:2/1:3/1:1)
Tore: 0:1 (12.) Weyrauch (Anderson, Hon, 5-4), 0:2 (12.) Cabana (Pen.), 1:2 (19.) Brassard (Ouderkirk, Svedlund), 1:3 (28.) Ritchie (Anderson, Weyrauch), 2:3 (31.) Spurgeon (Svedlund, Fominych, 5-3), 2:4 (34.) Hon (Drothen, Ludin), 2:5 (35.) Anderson (Ritchie, Weyrauch), 3:5 (48.) Svedlund (Brassard, Spurgeon, 5-4), 3:6 (57.) Jentsch (Plauschin, Hon)
Strafminuten: Memmingen 2-Heilbronn 10
Zuschauer: 2180

551
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Previous post Herne erkämpft sich gegen Erfurt zwei Punkte – desolate Leistung gegen effektive Tilburger

