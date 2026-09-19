Memmingen Indians starten erfolgreich in die Saison

Memmingen. (fl/mfre) Auftaktsieg und zugleich der erste Erfolg der Vereinsgeschichte in der DEL2: Der ECDC Memmingen gewann dank einer geschlossenen Mannschafts- und Willensleistung mit 4:3 n. V. bei den Blue Devils Weiden.

Bereits am Sonntag geht es am Hühnerberg weiter. Der Topfavorit aus Dresden gastiert zum ersten DEL2-Heimspiel in der KUTTER-Arena.

Das erste Spiel in der DEL2 wurde mit Hochspannung erwartet. Unterstützt wurde das Team von zwei Fanbussen und mehreren Privatfahrern. Coach Huhn konnte zum Saisonauftakt bis auf Linus Svedlund und Maxime Bickel auf alle Akteure zurückgreifen. Michael Bitzer hütete das Tor der Indians. Mit den Blue Devils Weiden wartete gleich ein voraussichtlich direkter Konkurrent auf die Memminger, der in der eigenen Hans-Schröpf-Arena traditionell nur schwer zu bespielen ist. Der ECDC wollte möglichst erfolgreich in die Saison starten und nahm sich für die Partie bei den Oberpfälzern einiges vor.

Die Indians starteten temporeich und druckvoll in die Partie. Das Team von Daniel Huhn prüfte Patrik Mühlberger mehrmals, doch zunächst erfolglos. Gegen Mitte des Drittels kamen die Gastgeber dann immer besser in Fahrt. Michael Regush bediente Brayden Tracey im Slot, der zum 1:0 abschloss. Kurz vor Ende des Drittels war es erneut Brayden Tracey, der auf 2:0 für die Blue Devils erhöhte. Somit gingen die Oberpfälzer mit einer 2:0-Führung in die erste Drittelpause.

Memmingen gelang nach Wiederbeginn der Anschlusstreffer. Leon van der Linde brachte aus der zweiten Reihe den Puck im Gehäuse des EV Weiden unter. Es blieb weiterhin intensiv und ein offener Schlagabtausch. Weiden schlug erneut in Überzahl zu. Brayden Tracey setzte die Scheibe zum 3:1 unter die Latte und schnürte damit den Hattrick. Die Indianer hatten gegen Ende des Mitteldrittels wieder eine bessere Phase und erarbeiteten sich einige hochkarätige Chancen. Eddy Homjakovs hatte bei einem Alleingang die wohl beste Gelegenheit in diesem Drittel. Doch Patrik Mühlberger parierte stark und hielt die 3:1-Führung der Blue Devils fest.

Die Indians legten im letzten Drittel alles in die Waagschale. Das Team von Daniel Huhn biss sich nochmals fest und belohnte sich am Ende verdientermaßen. Rund vier Minuten vor dem Ende nahmen die Indians den Goalie vom Eis und verkürzten. Matteo Gennaro traf mit einem platzierten Schuss zum 2:3. Zwei Minuten später klingelte es erneut: Matteo Gennaro versenkte die Scheibe zum 3:3 und schickte die Begegnung in die Overtime.

In der Overtime zeigten die Memminger Charakter und wollten den ersten Sieg einfahren. Die Maustädter überstanden eine doppelte Unterzahlsituation und holten sich am Ende den Zusatzpunkt. Matteo Gennaro bediente Leon Fern im Slot, der die Scheibe im Tor unterbrachte. Damit feierten die Indians den ersten Sieg in der DEL2.

Am Sonntag steigt das erste DEL2-Heimspiel der Vereinsgeschichte. Der Gegner ist kein Geringerer als der DEL-Absteiger und Topfavorit aus Dresden. Puck-Drop in der KUTTER-Arena ist um 18:30 Uhr. Tickets für das Spiel gegen die Eislöwen sind im Vorverkauf sowie an der Abendkasse erhältlich. Die Stadiontore öffnen eine Stunde vor Spielbeginn. Der Eingang am PUCK Hockeytreff wird vorerst exklusiv für Dauerkarteninhaber genutzt. Dieser öffnet ausschließlich für Inhaber von Saisontickets bereits 15 Minuten vor dem regulären Einlass.

Blue Devils Weiden vs. ECDC Memmingen 3:4 n. V. (2:0/1:1/0:2/0:1)

Tore: 1:0 (12.) Tracey (Regush, Voyer), 2:0 (20.) Tracey (Voyer, Regush), 2:1 (23.) van der Linde (Meier), 3:1 (33.) Tracey (Gron, Knackstedt, 5-4), 3:2 (57.) Gennaro (Watson), 3:3 (59.) Gennaro (Watson, Brassard), 3:4 (65.) Fern (Gennaro)

Strafminuten: Weiden 4 – Memmingen 12

Zuschauer: 1.906 (Hans-Schröpf-Arena)

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