Memmingen Indians: Souveräner Auswärtssieg in Höchstadt

Memmingen. (fl) Drei Punkte für den ECDC Memmingen im Aischgrund: Die Indians besiegten die Höchstadt Alligators mit 4:1.

Damit bleiben die Maustädter oben in der Tabelle mit dabei. Am Sonntag (18 Uhr) kommen die Erding Gladiators an den Hühnerberg.

Der Neuzugang der Indians, Kevin Handschuh, gab sein Debüt im Spiel gegen den HEC, auch sonst konnte Coach Huhn auf alle Akteure zurückgreifen. Justus Roth begann im Tor, sein Backup war erneut Louis Eisenhut. Die Memminger schnürten die Hausherren im ersten Drittel gleich ordentlich ein. Der HEC fand offensiv kaum statt, die Indians hingegen gingen durch Bernhard Ettwein mit 1:0 in Führung. Eddy Homjakovs vollstreckte anschließend zum 2:0. Die Führung hätte noch höher ausfallen können, zahlreiche Chancen dazu konnten die Memminger sich herausspielen.

Der ECDC blieb dann auch im zweiten Drittel das tonangebende Team und behielt die Kontrolle. Kurz nach der Pause brachte Linus Svedlund die Scheibe zum 3:0 im HEC-Gehäuse unter. Timo Gams schoss nach starker Vorarbeit von Connor Blake das 4:0, was gleichzeitig die Vorentscheidung war. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die letzte Pause.

Im Schlussdrittel ließen die Indians das Spiel auslaufen. Höchstadt konnte den Indianern an diesem Abend nicht viel entgegensetzen. Doch die Alligators trafen durch Max Schaller noch zum 1:4, was auch der Endstand war. Am Ende war es ein souveräner Sieg der Rot-Weißen bei den Panzerechsen, durch den der ECDC ganz oben in der Tabelle mit dabei bleibt. Weiterhin beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Deggendorf nur drei Punkte.

Am Sonntag treten die Indians vor heimischer Kulisse an. Die Erding Gladiators kommen dann an den Hühnerberg. Spielbeginn in der ALPHA COOLING-Arena ist um 18:00 Uhr. Tickets für die Partie, sowie auch für alle restlichen Heimspiele der Hauptrunde, sind bereits erhältlich.

Höchstadter EC vs. ECDC Memmingen 1:4 (0:2/0:2/1:0)

Tore: 0:1 (13.) Ettwein (Homjakovs, Blake), 0:2 (15.) Homjakovs (Fominych, Meier), 0:3 (21.) Svedlund (Homjakovs, Meisinger), 0:4 (31.) Gams (Blake, Fominych), 1:4 (58.) Schaller (Jelavic, Mastic)

Strafminuten: Höchstadt 8-Memmingen 6

