Memmingen Indians sind gut gerüstet für den Saisonstart

Memmingen. (mfr). Mit drei Siegen gehen die Memminger Indians aus dem letzten Test-Wochenende.

Die Bayernligisten aus Landsberg und Kempten wurden, mit teils deutlich reduziertem Kader, besiegt. Das österreichische Team aus Kitzbühel fegten die Maustädter mit 9:0 vom Eis. Am Donnerstag kommt es nun zum ersten Punktspiel der Saison, der ECDC empfängt zum Eröffnungsspiel die Erding Gladiators (20 Uhr).

Aufgrund der ungewöhnlichen Belastung von drei Testspielen am Wochenende rotierte Trainer Daniel Huhn in den beiden Vergleichen mit den benachbarten Bayernligisten ordentlich durch. Jeweils zwei Reihen aus dem Profi-Kader wurden von einem Block der U-20 Mannschaft ergänzt. In beiden Partien reichte es am Ende zum Sieg. Nachdem am Freitag Landsberg bezwungen wurde (2:4), gelang am Sonntag auch in Kempten ein Erfolg. Im ersten Spiel war u.a. Brett Ouderkirk der Matchwinner, am Sonntagabend sorgte Milan Pfalzer mit einem Hattrick für den 2:5 Endstand. Beide Male drehten die Indians im Schlussabschnitt die Spiele zu ihren Gunsten.

Am Samstag war die eigentliche Generalprobe angesetzt. Gegen Kitzbühel, Mitglied der Alps Hockey League, sollte ein Gradmesser an den Hühnerberg kommen. Die Österreicher konnten in ihren Tests u.a. gegen Garmisch und Bad Tölz gewinnen und auch gegen die Indianer legten sich ordentlich los. Trotzdem gaben die Memminger bereits früh den Ton an. Blake sorgte für den ersten Treffer, der zunächst auch Bestand hatte. Erst im zweiten Spielabschnitt platzte bei den Indians der Knoten. Durch mehrere, teils sehenswerte Treffer, schraubten sie das Ergebnis auf 5:0. Und auch im letzten Drittel sollte es so weitergehen. Die Gäste waren am Ende fast zu bemitleiden, ohne Gnade machten die Rot-Weißen weiter mit dem Toreschießen, bis das Endergebnis von 9:0 auf der Anzeigetafel stand. Insgesamt trafen Blake, Spurgeon und Brassard doppelt, Fominych, Ouderkirk und Gams waren die weiteren Torschützen. So gehen die Maustädter nun frohen Mutes in die anstehende Oberliga-Saison. Nur zwei knappe Niederlagen gegen klassenhöhere Mannschaften mussten in der gesamten Pre-Season hingenommen werden, insgesamt sorgte das Auftreten des Teams für positive Stimmung rund um den Hühnerberg.

Dieser wird auch am Donnerstag der Schauplatz des ersten Oberliga-Spiels der aktuellen Saison sein. Die Memminger richten in diesem Jahr das Eröffnungsspiel aus und empfangen, einen Tag vor dem Rest der Liga, ihren ersten Gegner in der ALPHA COOLING-Arena. Dieser Gegner wird ein neues Gesicht in der Liga sein, die Erding Gladiators kommen als frischgebackener Aufsteiger in die Maustadt. Die Oberbayern gelten als äußerst ambitioniert und gehen mit einigen starken Neuzugängen in die Saison. Der ECDC erwartet eine Kulisse von mehr als 2000 Zuschauern, Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.