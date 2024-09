Memmingen Indians siegen klar: Vorbereitung geht in die letzten Züge

Memmingen. (mfr) Mit einem deutlichen 6:1 Heimerfolg haben die Indians ihre Vorbereitung vor heimischer Kulisse vorerst beendet. Gegen den österreichischen Vertreter EC Bregenzerwald waren...

Memmingen. (mfr) Mit einem deutlichen 6:1 Heimerfolg haben die Indians ihre Vorbereitung vor heimischer Kulisse vorerst beendet.

Gegen den österreichischen Vertreter EC Bregenzerwald waren die Memminger durchgehend das stärkere Team, am kommenden Wochenende folgt das Rückspiel beider Mannschaften.

Obwohl beim ECDC gleich mehrere Spieler krank aussetzen mussten und Matej Pekr weiter angeschlagen nicht zur Verfügung stand, feierten die Rot-Weißen am Freitagabend einen ungefährdeten 6:1 Erfolg. Kapitän Tyler Spurgeon eröffnete das Toreschießen in der achten Minute nach Zuspiel von Pascal Dopatka, der kurz danach ebenfalls verletzt passen musste. Denis Fominych legte noch vor der Pause den zweiten Treffer nach, ehe die Gäste kurz vor der Sirene zum Anschluss kamen.

In der Folge machten die Indians, in einer schnellen Begegnung, immer mehr Druck und ließen die Vorarlberger kaum noch zur Entfaltung kommen. Tobi Meier war im Powerplay erfolgreich und verwertete eine der vielen Memminger Chancen.

Im letzten Abschnitt bekam der Gäste-Torhüter dann nochmal allerhand zu tun. Tyler Spurgeon, Eddy Homjakovs und Bernhard Ettwein schraubten das Ergebnis auf 6:1 und brachten den Spielverlauf somit auch noch auf die Anzeigetafel.

Am kommenden Wochenende folgen die letzten beiden Testspiele für die Memminger. Beide finden auswärts sowie im Nachbarland Österreich statt. Am Freitag geht es für die Indianer zum Erstligisten nach Feldkirch. Die Pioneers Vorarlberg nehmen seit dem Vorjahr an der EBEL teil und dürften ein richtiger Prüfstein für das Team von Daniel Huhn sein. Die bisherigen Tests, darunter jeweils knappe Ergebnisse gegen die DEL2-Teams Ravensburg und Kaufbeuren, zeigen die Leistungsstärke auf. Am Sonntag folgt dann das Rückspiel gegen Bregenzerwald in Dornbirn, ehe der Oberliga-Auftakt am 20. und 22. September steigt.