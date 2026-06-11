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Memmingen Indians: Neuer Angreifer kommt vom neuen Ligarivalen Bietigheim – Kevin Handschuh verlässt die Indians

11. Juni 20261 Mins read159
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Joshua Rust - © Sportfoto-Sale (DR)
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Memmingen. (mfr) Mit dem 22 Jahre alten Stürmer Joshua Rust haben die Indians einen weiteren Akteur verpflichtet.

Der Angreifer kommt von den Bietigheim Steelers zu den Indians und wird dort eine der noch offenen U24-Stellen besetzen. Kevin Handschuh hingegen läuft kommendes Jahr nicht mehr für die Memminger auf.

Mit seinen 22 Jahren kann Joshua Rust bereits auf drei ganze Profi-Spielzeiten zurückblicken und kommt mit der Erfahrung aus 86 DEL2- und 38 Oberliga-Spielen an den Hühnerberg. Der 1,83m große Flügelstürmer ist ein waschechtes Bietigheimer Eigengewächs und auch dort geboren. Bei den Steelers bzw. deren Nachwuchsmannschaften durchlief Rust sämtliche Teams, die Indians werden nun seine erste Station außerhalb des Heimatclubs sein. Nachdem Rust 23/24 erste Einsätze im DEL2-Team erhielt, stieg er mit den Steelers im Folgejahr aus der Oberliga auf und absolvierte vergangene Saison 34 Hauptrundenspiele (7 Punkte) sowie drei Playoff-Partien, zwischenzeitlich bremste ihn eine Verletzung längere Zeit aus. Bei den Indians soll nun ein Tapetenwechsel für den Angreifer her, der mit vollem Elan in seine insgesamt dritte DEL2-Saison starten will.

Nicht mehr für die Indianer auflaufen wird hingegen Kevin Handschuh. Der großgewachsene Angreifer kam als Nachverpflichtung während der letzten Saison zu den Indians und absolvierte insgesamt 35 Spiele im Trikot des ECDC. Dabei gelangen dem 23-Jährigen 7 Punkte. Die Indians wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg in der Zukunft!

Sven Müller: „Mit Joshua können wir eine weitere U24-Stelle mit einem bereits DEL2-erfahrenen Spieler besetzen. In seiner ersten Station außerhalb von Bietigheim soll er sich bei uns durchsetzen und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.“

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