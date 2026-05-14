Memmingen Indians: Meisinger bleibt – zehn Abgänge stehen fest

Memmingen. (mfr) Mit Dominik Meisinger steht ein weiterer Spieler aus dem Meisterkader auch im kommenden Jahr für die Indians auf dem Eis.

Der 33 Jahre alte Allrounder geht in sein fünftes Jahr für den ECDC und wird auch in der DEL2 für die Maustädter auflaufen. Gleicheztiig verabschieden sich die Indians von zehn Spielern aus der Meistermannschaft.

Meisinger kam 2022 aus Bayreuth nach Memmingen, wo er seitdem mehr als 200 Pflichtspiele absolvierte. Der gebürtige Ostallgäuer konnte dabei rund 140 Punkte beisteuern und war ständiger Bestandteil der Führungsspieler im Team, zuletzt gab er als Assistant-Captain die vorhandene Erfahrung, auch aus höherklassigen Engagements, an seine Teamkollegen weiter.

Zehn Abgänge stehen schon fest

Ganze zehn Abgänge muss der ECDC Memmingen aus dem Meister-Kader vermelden. Damit kommt es, erwartungsgemäß, zu einem größeren Umbruch vor der ersten Spielzeit in der DEL2. Insgesamt zwei Torhüter, vier Verteidiger und vier Angreifer verlassen den Verein aus unterschiedlichen Gründen.

#53 Basti Flott-Kucis

Der Torhüter war zwei Jahre lang bei den Indians aktiv. Insgesamt stand der gebürtige Kaufbeurer über 60 Mal im Indians-Kasten und war besonders in seinem ersten Jahr ein starker Rückhalt des Teams.

#31 Louis Eisenhut

Ebenfalls zwei Jahre lang gehörte Louis Eisenhut zum Kader der Indians. Der 21-Jährige absolvierte sieben Einsätze für die Maustädter und war in diesem Jahr meist als dritter Goalie eingeplant.

#15 Bernhard Ettwein

Der großgewachsene Verteidiger kommt in zwei Spielzeiten auf rund 120 Einsätze für die Memminger (36 Punkte). Seine Punkteausbeute konnte er in der abgelaufenen Saison deutlich steigern.

#26 Robert Peleikis

Aufgrund einer langwierigen Verletzung kam der 32 Jahre alte Verteidiger in seinem dritten Jahr am Hühnerberg nur zu begrenzten Einsatzzeiten und musste die Saison auch frühzeitig beenden. Insgesamt erzielte Peleikis 95 Punkte für den ECDC.

#44 Connor Blake

Der flinke Verteidiger aus Kanada kam vor der Saison aus Frankreich zu den Indians. Mit seinem hervorragenden Stellungsspiel und seinem Offensivdrang entwickelte er sich schnell zu einem absoluten Leistungsträger. Insgesamt 52 Punkte in 72 Speilen unterstreichen seine Bedeutung fürs Team, unvergessen seine Vorlage beim entscheidenden Treffer zum Aufstieg.

#77 Maxi Menner

In seinem zweiten Engagement bei den Indians schaffte Menner endgültig den Durchbruch zum Stammspieler. Der 24-Jährige überzeugte dabei nicht nur defensiv sondern steigerte auch seine Punkte enorm. In den Playoffs nahm er mit neun Scorern in 20 Partien eine wichtige Rolle ein.

#09 Brett Ouderkirk

Der Kanadier kam vor der Saison aus Heilbronn an den Hühnerberg und legte einen fulminanten Saisonstart hin. Am Ende standen 73 Punkte nach der Hauptrunde für ihn zu Buche, in den Playoffs folgten noch einmal 19 Scores-Punkte für den Flügelstürmer.

#20 Timo Gams

Der gebürtige Tölzer lief ein Jahr lang am Hühnerberg auf. Dabei gelangen dem Rechtsschützen 32 Punkte. Gams zeigte sich als mannschaftsdienlicher Angreifer, der jede Rolle annahm und sein Team entsprechend unterstützte.

#36 Sam Verelst

Kurz vor den Playoffs stieß Sam Verelst zum ECDC hinzu und entwickelte sich zu einer hervoragenden Verstärkung im Kampf um den Titel. Der Angreifer kam während der Endrunde immer besser in Fahrt und trug mit seinem Spiel und 18 Punkten maßgeblich zum Aufstieg bei.

#97 Jayden Schubert

Insgesamt zwei Jahre war der Deutsch-Kanadier Teil des Indianer-Stamms. Schubert überzeugte in Memmingen durch sein physisches Spiel, insgesamt sammelte er fast 200 Strafminuten. In knapp 120 Partien wanderten auch 58 Punkte auf sein Konto.

Die Indians wünschen allen Akteuren alles Gute für ihre sportliche und private Zukunft. Vielen Dank für die grandiose Zeit in Memmingen!

Weiterhin ist es durchaus möglich, dass es noch zu weiteren Veränderungen und Abgängen kommen wird, hierzu laufen aktuell viele Gespräche. Auch Neuzugänge sowie Vertragsverlängerungen können zeitnah vermeldet werden, sodass der Kader für die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte konkrete Formen annimmt.