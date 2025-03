Memmingen Indians halten Top-Verteidiger

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen und Linus Svedlund setzen die erfolgreiche Zusammenarbeit auch im kommenden Jahr fort.

Der aktuelle „Verteidiger des Jahres“ der Oberliga-Süd geht damit in seine siebte Saison bei den Indianern. Die Vertragsverlängerung gaben beide Seiten auf der Saisonabschlussfeier des ECDC bekannt.

Trotz zahlreicher Angebote, auch aus der DEL2, bleibt Linus Svedlund dem ECDC Memmingen weiter erhalten. Der Deutsch-Schwede geht damit in sein siebtes Jahr in der Maustadt. In der abgelaufenen Saison kam der Offensivverteidiger auf 53 Punkte (10 Tore, 43 Assists) und war damit teamintern der fünftbeste Scorer der Hauptrunde. Svedlund, auf den seit Jahren in jeder Spielsituation Verlass ist, wurde von den Spielführern und Trainern der Liga, zum Verteidiger des Jahres im Süden gewählt. Eine Auszeichnung, die er nun bereits mehrmals gewinnen konnte. Insgesamt steht der 31-Jährige mittlerweile bei über 330 Scorerpunkten im rot-weißen Trikot. Damit ist die Nummer 72 aktuell der zweitbeste Scorer der Vereinsgeschichte, die Bestmarke an Vorlagen hat er bereits inne.

Svedlund kam 2019 aus dem tschechischen Kladno nach Memmingen, zuvor war er ausschließlich in seiner Heimat aktiv. Mittlerweile hat der Familienvater, seine Tochter kam in Memmingen zur Welt, seinen Lebensmittelpunkt ins Allgäu verlagert, was einer der Hauptgründe für die Vertragsverlängerung war.

Sven Müller: „Linus ist seit Jahren der Fixpunkt in unserem Team. Er geht voran, nimmt Eiszeit ohne Ende und trifft fast immer die richtigen Entscheidungen. Wir sind stolz, dass er nun auch als Deutscher, trotz zahlreicher anderer Angebote, seinen Weg in Memmingen fortsetzen will.“

Die Indians, die sich bereits von den Angreifern Matej Pekr, Paul Fabian, Jack Olmstead und Lois Spitzner sowie von den Verteidigern Henry Homann und Alessandro Schmidbauer verabschiedeten, sind in den Kaderplanungen bereits weit fortgeschritten. Nur noch wenige Positionen sind vakant, werden aber voraussichtlich in den nächsten Tagen und Wochen besetzt.

