Memmingen Indians halten ihren KapitÃ¤n: Spurgeon verlÃ¤ngert

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen hat den Vertrag mit Tyler Spurgeon um ein weiteres Jahr verlÃ¤ngert.

Der 39 Jahre alte FÃ¼hrungsspieler geht ab August in seine dritte Saison bei den Indians. In der aktuellen Spielzeit kommt er auf 61 Punkte in 49 Partien.

Wie der ECDC Memmingen vor seinem Heimspiel gegen FÃ¼ssen bekannt geben konnte, hat KapitÃ¤n Tyler Spurgeon seinen Vertrag in der Maustadt um ein weiteres Jahr verlÃ¤ngert. Der Kanadier mit deutschem Pass wird somit auch eine dritte Saison am HÃ¼hnerberg absolvieren. Der MittelstÃ¼rmer kam 2024 zu den Indians und wurde auf Anhieb zum KapitÃ¤n ernannt. In der aktuellen Spielzeit erzielte Spurgeon in 49 Spielen 19 Tore und gab 42 Assists.

Spurgeon gilt als absoluter FÃ¼hrungsspieler, der mit viel Erfahrung und Ãœbersicht ein wesentlicher Bestandteil der Memminger Mannschaft ist. â€žSein unermÃ¼dlicher Einsatz und seine tadellose Einstellung zum Sport ist gerade fÃ¼r die jungen Spieler vorbildhaft. Tyler geht voran und ist fÃ¼r uns deshalb enorm wichtigâ€œ, so Sven MÃ¼ller.

Die Indians haben aktuell mit Justus Roth, Leon Fern und Tyler Spurgeon bereits drei Spieler fÃ¼r die kommende Saison offiziell unter Vertrag.

Indians holen Derbysieg: Jetzt Showdown in Deggendorf!

Memmingen. (mfr) Mit 4:1 gewinnt der ECDC Memmingen das Heimspiel gegen FÃ¼ssen und darf weiter von der Hauptrunden-Meisterschaft trÃ¤umen.

Vor knapp 2300 Zuschauern setzten sich die Indians verdient durch, am Sonntag kommt es nun in Deggendorf zum Duell beider Top-Teams, die aktuell nur ein Punkt trennt.

Die Indians konnten am Freitagabend wieder auf die zuletzt pausierenden Meisinger, Lillich und Ettwein zurÃ¼ckgreifen. Mit Leon Fern und Sam Verelst gaben zwei NeuzugÃ¤nge ihr Heim-DebÃ¼t. Die GÃ¤ste aus dem OstallgÃ¤u fanden gut in die Partie und prÃ¼ften Basti Flott-Kucis mehrmals, doch auch die Indians hatten ihre MÃ¶glichkeiten. Das einzige Tor im Anfangsdrittel erzielte Brett Ouderkirk mit einem platzierten Handgelenkschuss.

Im zweiten Abschnitt brauchte es etwas, bis die Partie dann an Fahrt aufnahm. Zuerst machte FÃ¼ssen den Ausgleich durch Slavik, ehe gut zehn Sekunden spÃ¤ter Tobi Meier die abermalige FÃ¼hrung fÃ¼r den ECDC erzielte. Mit einem Doppelschlag in der 36. Minute machten es die MaustÃ¤dter dann klar: Erst traf Connor Blake nach schÃ¶ner Einzelleistung zum 3:1, 17 Sekunden spÃ¤ter legte erneut Tobi Meier einen weiteren Treffer drauf.

Im Schlussabschnitt passierte dann nicht mehr viel. Gegen Ende wurde die Partie nochmal etwas ruppiger, am Ergebnis Ã¤nderte sich aber nichts, sodass die Indianer mit 4:1 die Oberhand behielten. Durch die Ã¼berraschende Niederlage von Deggendorf in Erding ist auch das Rennen um Platz 1 wieder offen. Am Sonntag treten beide Teams in Niederbayern gegeneinander an, aktuell ist der DSC nur noch einen Punkt vor den Indians. Mit einem Sieg kÃ¶nnten die Rot-WeiÃŸen, einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde, die TabellenfÃ¼hrung erobern. Bully in Deggendorf ist um 18:45 Uhr, SpradeTV Ã¼bertrÃ¤gt live. Das letzte Spiel vor dem Start der Playoffs findet am kommenden Freitag in Memmingen statt, dann kommt Heilbronn in die ALPHA COOLING-Arena.

ECDC Memmingen â€“ EV FÃ¼ssen 4:1 (1:0/3:1/0:0)

Tore: 1:0 (14.) Ouderkirk (Brassard, Menner), 1:1 (30.) Slavik (Straub, Nerb), 2:1 (31.) Meier (Pfalzer, Homjakovs), 3:1 (36.) Blake (Ouderkirk, Spurgeon), 4:1 (36.) Meier (Ettwein, Pfalzer).

Strafminuten: Memmingen 9 â€“ FÃ¼ssen 7

Zuschauer: 2289