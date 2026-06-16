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Memmingen Indians haben ihren Top-Center gefunden

16. Juni 20262 Mins read268
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Matteo Gennaro - © HCB Südtirol
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Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen besetzt eine weitere Kontingentstelle mit dem 29 Jahre alten Italo-Kanadier Matteo Gennaro.

Der Mittelstürmer kommt aus Bozen (ICEHL) in die Maustadt und soll ein Schlüsselspieler im Angriff der Indians werden. Dauerkarten beim ECDC sind seit Montag in allen Kategorien im freien Verkauf erhältlich.

Die Indians können auch ihre dritte Kontingentstelle für die kommende DEL2-Saison veröffentlichen und haben mit Matteo Gennaro einen offensivstarken Angreifer verpflichtet. Der Kanadier mit italienischen Wurzeln ist im Sturm flexibel einsetzbar, wird bei den Indians aber auf seiner angestammten Position des Mittelstürmers eingeplant. Mit 190cm und 91kg bringt der Linksschütze einiges an Durchschlagskraft nach Memmingen.

In Kanada geboren feierte der Angreifer einige Erfolge im Juniorenbereich, sodass er sogar von den Winnipeg Jets im NHL-Draft ausgewählt wurde. Nach mehreren Jahren in der AHL und ECHL folgten unter anderem Stationen in der KHL sowie in der Slovakei. In den letzten drei Jahren war Gennaro dann in der multinationalen ICEHL aktiv und lief dort zwei Jahre für das Team aus Asiago sowie im letzten Jahr für Bozen auf. Vor allem in Asiago machte der groß gewachsene Stürmer als Topscorer auf sich aufmerksam, was ihm mehrere Einladungen für die italienische Nationalmannschaft bescherte, für die er, aufgrund seiner italienischen Wurzeln, auflaufen kann. Nachdem er sich im Sommer 2025 eine Verletzung zuzog, folgte zuerst eine längere Pause, eher er im letzten Saisondrittel nach Italien zurückkehrte und in 16 Partien für den HC Bolzano auflief. Gennaro, der sich selbst als offensivstarken Stürmer beschreibt, der seine Stärken im Torabschluss sowie in der Spielintelligenz hat, wird bei den Indians seine erste Deutschland-Station antreten.

Sven Müller: „Das Profil, nachdem wir gesucht haben, war sehr klar. Wir glauben, dass wir mit Matteo genau diesen Spieler gefunden haben. Er macht seine Mitspieler besser und ist ein sehr kompletter Stürmer, der jahrelang gut gescored hat. Genau das erwarten wir uns auch in Memmingen von ihm, denn er wird bei uns eine wichtige Rolle einnehmen.“

Matteo Gennaro: „Ich erwarte von der Saison in Memmingen jede Menge neue Erfahrungen. Ich weiß, dass der Club sich beweisen und abliefern muss, nach dem Aufstieg in die DEL2 und auch, dass das deutsche Eishockey sehr professionell ist. Ich freue mich schon auf unsere leidenschaftlichen Fans und deren Unterstützung und hoffe zum Erfolg unseres Teams beitragen zu können.“

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