Memmingen Indians gewinnen dramatisches Topspiel

Memmingen. (mfr) Die gut 2000 Zuschauer am Memminger Hühnerberg bekamen am Feiertag einiges geboten, am Ende siegten die Indians dank einer fulminanten Schlusssoffensive mit 6:5 gegen starke Tölzer Löwen.

Der ECDC konnte damit auch den Rückstand auf Tabellenführer Deggendorf verkürzen. Schon am Freitag geht es für die Maustädter nach Höchstadt.

Sieben Punkte trennten beide Mannschaften vor dem Aufeinandertreffen am Dreikönigstag, entsprechend eng wurde die Partie dann auch. Die Tabellennachbarn schenkten sich nichts. Nach starkem Beginn der Gäste übernahmen die Indians im ersten Drittel das Kommando und belohnten sich dafür mit der Führung durch Markus Lillich. Leider jedoch aus Memminger Sicht konnten die folgenden Chancen nicht effizient genutzt werden, sodass den Löwen ein Fehler reichte, um die Partie rund 90 Sekunden vor Drittelsirene auszugleichen.

Der nächste Abschnitt begann hervorragend für den ECDC, Torjäger Felix Brassard meldete sich zurück zum Dienst und erzielte nach längerer Durststrecke endlich wieder einen Treffer. Die Befreiung war ihm förmlich anzusehen, doch leider übertrug sich diese nicht aufs Memminger Spiel. In der Folge zeigten sich die Oberbayern eiskalt, gleichen zuerst aus und schraubten das Ergebnis dann durch zwei weitere Tore auf 2:4.

Im Schlussdrittel war die Marschrichtung also klar. Nach nicht einmal einer Minute war Brassard mit Treffer Nummer 2 zur Stelle, doch erneut folgte die Antwort der Gäste. Mit noch etwas über 10 Minuten auf der Uhr mussten die Memminger also einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen, was ihnen schlussendlich auch gelingen sollte. Zuerst hauchte Markus Lillich gut fünfeinhalb Minuten vor dem Ende seinem Team wieder neues Leben ein. Dann glich Felix Brassard, mit seinem dritten Tor des Abends, aus. Die ALPHA COOLING-Arena stand da bereits längst Kopf und feuerte die Indianer weiter an. Begünstigt wurde die rot-weiße Schlussoffensive durch mehrere Tölzer Fouls, die den Maustädtern Powerplaysituationen ermöglichten. Als sich die Gäste-Topscorer Nirschl und Piipponen zu einem harten Bandencheck und einem Beinstellen verleiten ließen, waren die Indians zur Stelle und sicherten sich den Sieg. Eddy Homjakovs beförderte den Puck 32 Sekunden vor dem Ende per Direktschuss ins Tor der Gäste. Damit feierten die Memminger ihren dritten Sieg gegen Bad Tölz, allesamt waren bis zur letzten Sekunde hart umkämpft. Der Vorsprung auf die Löwen konnte damit ausgebaut werden, gleichzeitig rückte der ECDC näher an Tabellenführer Deggendorf heran. Nur noch drei Zähler Rückstand stehen aktuell zu Buche.

Wiedergutmachung in Höchstadt

Am kommenden Freitag sind die Indians nun in Höchstadt zu Gast. Nach trainingsfreiem Mittwoch freuen sich alle im Lager der Maustädter auf den gewohnten Zwei-Spiele-Rhythmus ab dem Wochenende. Gegen die Alligators haben die Memminger noch eine Niederlage aus dem letzten Aufeinandertreffen gutzumachen. In Franken unterlag man den Panzerechsen damals mit 2:1. Leistungsträger im Team des HEC sind die bekannten Namen Jake Fardoe, Anton Seewald sowie Topscorer Tyler Gron und Kontingentspieler Samuel Eriksson. Mit Maxim Mastic läuft auch ein ehemaliger Indianer für die Alligators auf. Die Partie in Höchstadt startet am Freitag um 20 Uhr, ein Fanbus wird starten. Die Partie wird live auf SpradeTV übertragen, Public Viewing im PUCK Hockeytreff wird angeboten.

ECDC Memmingen – Tölzer Löwen 6:5 (1:1/1:3/4:1)

Tore: 1:0 (7.) Lillich (Krymskiy, Pfalzer), 1:1 (19.) Prokopovics (Nirschl, Piipponen), 2:1 (21.) Brassard (Homjakovs, Meier), 2:2 (28.) Piipponen (Nirschl, Klikorka, 5-4), 2:3 (34.) Keränen (Nirschl, Piipponen), 2:4 (39.) Schönberger (Krumpe, Sauer), 3:4 (41.) Brassard (Ouderkirk, Svedlund, 5-4), 3:5 (50.) Piipponen (Keränen, Grossrubatscher), 4:5 (55.) Lillich (Homjakovs), 5:5 (56.) Brassard (Homjakovs, Svedlund, 5-4), 6:5 (60.) Homjakovs (Svedlund (5-3).

Strafminuten: Memmingen 6 – Bad Tölz 11

Zuschauer: 2056

