Memmingen Indians feiern wichtigen Shutout- Sieg in Deggendorf

Memmingen. (fl) Einen überzeugenden Auftritt legte der ECDC Memmingen in Niederbayern hin.

Die Maustädter schlugen den Deggendorfer SC verdient mit 3:0 und holten damit einen wichtigen Sieg. Am Sonntag kommt der SC Riessersee an den Hühnerberg.

Trotz Ausfällen: Guter Start ins Spiel

Die Indians konnten in der Offensive auf alle Akteure zurückgreifen. In der Defensive fehlten weiterhin Robert Peleikis und auch Sven Schirrmacher. Patrick Kurz musste ebenfalls krankheitsbedingt pausieren. Justus Roth startete erneut im Tor.

Im ersten Drittel spielten die Memminger druckvoll und fokussiert. Dabei kreierten die Mannen von Coach Huhn einige gute Einschussmöglichkeiten. Auch defensiv hielt man kompakt dagegen, sodass der DSC es schwer hatte, zum Torerfolg zu kommen.

Weitere Steigerung in Drittel zwei

Das Mitteldrittel war dann nochmals eine Steigerung zu den ersten zwanzig Minuten. Die Memminger übernahmen vollends die Kontrolle und gingen durch den Treffer von Brett Ouderkirk verdient in Führung. Memmingen machte offensiv weiterhin viel Druck und Denis Fominych legte artistisch zum 2:0 nach. Mit diesem Zwischenstand ging es in die letzte Pause des Abends.

Justus Roth hält seinen Kasten sauber

Im letzten Drittel versuchten die Hausherren alles, um das Spiel zu drehen. Doch der ECDC hielt kampfstark und geschlossen dagegen und überstand dabei auch mehrere Minuten in Unterzahl schadlos. Justus Roth, Man of the Match der Maustädter, zeigte mit einigen Big Saves eine tolle Leistung, und feierte zudem seinen ersten Shutout der Saison. Den Schlusspunkt der Partie setzte Eddy Homjakovs, der per Empty Net Goal zum 3:0 Endstand traf.

Am Sonntag kommt es zum nächsten Heimspiel in der ALPHA COOLING-Arena gegen den SC Riessersee. Die Partie gegen die Gäste aus Garmisch-Partenkirchen, die einen Punkt hinter den Indians liegen, beginnt um 18:00 Uhr. Gemeinsam soll nachgelegt werden, um die nächsten drei Punkte am Hühnerberg zu verbuchen.

Deggendorfer SC vs ECDC Memmingen 0:3 (0:0/0:2/0:1)

Tore: 0:1 (23.) Ouderkirk (Brassard, Spurgeon), 0:2 (33.) Fominych (Blake, Menner), 0:3 (59.) Homjakovs (Lillich)

Strafminuten: Deggendorf 12-Memmingen 8

