Memmingen Indians feiern Kantersieg gegen Garmisch und nehmen einen vorgezogenen Transfer vor den Playoffs vor

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen kann, wenige Wochen vor dem Start der Playoffs in der Oberliga, einen Neuzugang im Team begrüßen.

Mit Leon Fern wechselt ein starker Verteidiger an den Hühnerberg. Der großgewachsene Defensivakteur bleibt auch in der kommenden Saison ein Indianer und wird mit der Nummer 13 für die Maustädter auflaufen.

Ab Montag wird Verteidiger Leon Fern zum Kader des ECDC Memmingen hinzustoßen. Der 1,91m große Abwehrspieler wechselt aus Heilbronn an den Hühnerberg. Der Linksschütze wird die Indians im Endspurt der Hauptrunde sowie in den Playoffs verstärken und auch im nächsten Jahr zum Team der Rot-Weißen gehören.

Fern, wie der ehemalige Indians-Goalie Joey Vollmer in Velbert geboren, wurde u.a. in Düsseldorf ausgebildet und lief bereits in jungen Jahren in der Oberliga auf. Neben mehreren Stationen in der Nähe seiner Heimat war er u.a. auch für Halle, Hamburg und Selb aktiv, ehe er letztes Jahr zum zweiten Mal in Heilbronn anheuerte. Der 28-Jährige gilt als einer der stärksten Verteidiger der Oberliga. Trotz seiner Größe ist er laufstark und mit einem starken Schuss ausgestattet, somit kann Fern offensiv regelmäßig Akzente setzen. Mit nahezu einem Punkt pro Spiel konnte er auch in diesem Jahr wieder überzeugen.

Sven Müller: „Wir hatten Leon bereits für die kommende Saison unter Vertrag. Nach der Insolvenz in Heilbronn und auch den vermehrt auftretenden Verletzungen unserer Spieler zuletzt, haben wir uns auf einen früheren Wechsel verständigt. Leon trifft am Montag in Memmingen ein und wird ab dem kommenden Wochenende für uns auflaufen.“

Indians mit Kantersieg gegen Garmisch

Memmingen (fl). Nächster Heimsieg für den ECDC Memmingen: Die Indians schlugen den SC Riessersee mehr als deutlich mit 12:3 in der ALPHA COOLING-Arena.

Den Heimsieg am Hühnerberg sahen über 1800 Zuschauer. Weiter geht es am Dienstag bei den Passau Black Hawks, das nächste Heimspiel folgt am Freitagabend gegen Füssen.

Die Indians starteten ohne personelle Veränderungen in das Heimspiel gegen den SCR. Memmingen kam gut aus der Kabine und ging früh in Führung. Tyler Spurgeon erzielte die 1:0 Führung für die Hausherren. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Keine Minute später glich der SC Riessersee durch Quirin Glas-Bader aus. Die Indians schafften es aber erneut in Führung zu gehen. Connor Blake, der von Eddy Homjakovs bedient wurde, markierte das 2:1 in Überzahl. Kurz vor der Drittelpause schlugen die Maustädter erneut in Überzahl zu. Linus Svedlund traf zum 3:1 für Memmingen.

Die Memminger blieben auch im zweiten Drittel druckvoll und stellten nun die Weichen auf Sieg. Markus Lillich schoss das 4:1 ehe erneut Linus Svedlund in Überzahl zum 5:1 zur Stelle war. Der SCR verkürzte zwar auf 2:5, doch die Torlaune der Indians riss nicht ab. Felix Brassard in Überzahl und erneut Markus Lillich stellten das Ergebnis auf 7:2. Dennoch mussten die Hausherren einen weiteren Treffer kurz vor Ende des Mitteldrittels hinnehmen. Quirin Glas-Bader machte das Tor zum 3:7 aus Sicht der Garmischer.

Im letzten Drittel dauerte es keine Minute, bis es erneut im Gehäuse der Werdenfelser klingelte. Brett Ouderkirk vollendete zum 8:3. Der ECDC spielte sich im letzten Drittel nochmals in einen Rausch und machte es mehr als deutlich. Es folgten zwei weitere Überzahltreffer von Timo Gams und Felix Brassard. Brett Ouderkirk und Tyler Spurgeon trugen sich ebenfalls nochmals in die Torschützenliste ein, sodass es am Ende 12:3 für die Hausherren stand. Somit gewannen die Indianer mehr als deutlich gegen die Gäste von der Zugspitze.

In der kommenden Woche geht es mit einem Auswärtsspiel am Dienstag weiter. Die Indians treten um 19:30 Uhr bei den Passau Black Hawks an. Die Niederbayern befinden sich mitten im Kampf um die Pre-Playoffs und gelten seit mehreren Jahren als eine Art Angstgegner der Maustädter. Die Indians sind also gewarnt und benötigen eine vollkonzentrierte Leistung um gegen das Team rund um Routinier Andrew Schembri zu gewinnen.

Das nächste Heimspiel am Hühnerberg gibt es am Freitag. Gegner ist der EV Füssen. Spielbeginn ist dann um 20:00 Uhr. Karten für das Allgäu-Derby sind bereits im VVK erhältlich.

ECDC Memmingen vs SC Riessersee 12:3 (3:1/4:2/5:0)

Tore: 1:0 (2.) Spurgeon (Brassard), 1:1 (3.) Glas-Bader (Risk, Colley), 2:1 (13.) Blake (Homjakovs, Meier, 5-4), 3:1 (20.) Svedlund (Homjakovs, Ouderkirk, 5-4), 4:1 (24.) Lillich (Meier), 5:1 (27.) Svedlund (Brassard, Meier, 5-4), 5:2 (32.) Armstrong-Kingcade (Colley, Glas-Bader), 6:2 (36.) Brassard (Spurgeon, Ouderkirk, 5-4), 7:2 (39.) Lillich (Svedlund), 7:3 (40.) Glas-Bader (Colley, Armstrong-Kingcade), 8:3 (41.) Ouderkirk (Homjakovs), 9:3 (45.) Gams (Blake, Kurz, 5-4), 10:3 (52.) Brassard (Spurgeon, 5-4), 11:3 (55.) Ouderkirk (Spurgeon, Blake), 12:3 (58.) Spurgeon (Blake, Ouderkirk)

Strafminuten: Memmingen 2- Riessersee 39

Zuschauer: 1824

