Memmingen Indians binden ihre Nummer 1!

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen kann die Weiterverpflichtung seines StammtorhÃ¼ters Justus Roth vermelden.

Die Indians einigten sich mit dem 21-JÃ¤hrigen auf eine VerlÃ¤ngerung des Vertrags. Roth, der eine bÃ¤renstarke Runde spielt, wird somit auch in der Saison 26/27 fÃ¼r den ECDC aufs Eis gehen.

Tolle Nachrichten bei den Indians: Der ECDC kann, nach Trainer Daniel Huhn, die nÃ¤chste Personalie fÃ¼r die nÃ¤chste Spielzeit vermelden. Mit Shootingstar Justus Roth bleibt den Indians ihr Stammtorwart erhalten. Der junge Schlussmann kam vor der Saison aus Essen an den HÃ¼hnerberg. Dort konnte er sich bereits in der Oberliga etablieren, u.a. war er im Norden bereits zum â€žRookie des Jahres“ gewÃ¤hlt worden. Auch bei den Indians machte sich der in Mannheim ausgebildete LinksfÃ¤nger sofort einen Namen. Nach kurzer EingewÃ¶hnungsphase Ã¼bernahm er sofort die Position des Starters und Ã¼berzeugte auf ganzer Linie. Mit Werten von deutlich Ã¼ber 92 Prozent Fangquote ist Roth ein absoluter RÃ¼ckhalt und einer der Erfolgsgaranten beim ECDC. Auch ligaweit ist er in sÃ¤mtlichen Statistiken unter den Top-3 vertreten.

â€žDass wir ein weiteres Jahr mit Justus planen kÃ¶nnen, freut uns unheimlich. Er hat sofort Ã¼berzeugt und liefert Woche fÃ¼r Woche Topleistungen ab. Trotz seines jungen Alters ist er absoluter LeistungstrÃ¤ger und extrem wichtig fÃ¼r uns“, so Sven MÃ¼ller.

Justus Roth: â€žIch mÃ¶chte mich langfristig entwickeln und weiter etablieren, dafÃ¼r sehe ich in Memmingen tolle Bedingungen. Jetzt will ich aber erst einmal mit dem Team in den Playoffs erfolgreich sein. Auf die kommenden Wochen und die Stimmung im Stadion freue ich mich bereits sehr.“

