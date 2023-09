Memmingen Indians besiegen Arosa mit 6:0 – Am Freitag kommt der EC Bregenzerwald

Artikel anhören Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen holte den ersten Sieg in seinem zweiten Testspiel und ließ dem Schweizer Traditionsclub EHC Arosa keine Chance....

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen holte den ersten Sieg in seinem zweiten Testspiel und ließ dem Schweizer Traditionsclub EHC Arosa keine Chance.

Am Ende stand ein deutliches 6:0 auf der Anzeigetafel. Am Freitag (20 Uhr) gastiert der EC Bregenzerwald aus Österreich am Hühnerberg.

Bereits im ersten Drittel stellten die Memminger die Weichen auf Sieg und hatten alles im Griff. Die Scheibe lief gut und Memmingen drückte auf das gegnerische Gehäuse. In der 6.Minute erzielte Denis Fominych seinen ersten Treffer im Indianer-Trikot zum 1:0. Marcus Marsall (11.Minute) und Christopher Kasten (15.Minute) schraubten das Ergebnis auf 3:0.

Im zweiten Drittel behielt der ECDC die Oberhand und beschäftigte das Team aus der Schweiz weiterhin mit vielen Angriffen. Einen davon nutzte Matej Pekr in Überzahl zum 4:0 aus. Jedoch musste Jaro Hafenrichter kurz vor Ende des zweiten Drittels das Spiel vorzeitig abbrechen. Der Stürmer wird vorerst pausieren, eine genaue Untersuchung Anfang der Woche soll Aufschluss über die genaue Ausfalldauer geben.

Im letzten Drittel schafften es die Memminger keinen weiteren Gegentreffer hinzunehmen, dafür aber noch zwei Treffer nachzulegen. Kurz vor Ende der Partie sorgten Tobi Meier und erneut Marcus Marsall für ein souveränes 6:0 Endergebnis. Die Gemüter erhitzten sich gegen Ende der Begegnung, als unter anderem Indians-Angreifer Sofiene Bräuner von einem Gegenspieler unfair im Gesicht getroffen wurde und ebenfalls das Eis in Richtung Kabine verließ. Nach mehreren überharten Aktionen seitens der Gäste gerieten beide Trainer auch noch kurz aneinander und mussten sich vorzeitig in die Katakomben begeben. Am insgesamt guten Eindruck der Indianer änderte sich aber nichts.

Schon am Freitag geht es bereits am Hühnerberg weiter. Der EC Bregenzerwald aus Österreich kommt dann zum dritten und vorletzten Test an den Hühnerberg. Das Team aus dem Nachbarland startet am kommenden Wochenende in die neue Spielzeit der multinationalen Alps Hockey League und bestreitet seine Generalprobe in der Maustadt. In ihrem letzten Test ließen sie den Lindau Islanders, bei einem klaren 7:1, keine Chance. Das Team setzte zuletzt verstärkt auf die nordeuropäische Karte und verfügte neben einem finnischen Cheftrainer auch über mehrere Akteure aus Finnland und Estland.

Welche Akteure der Indians am Freitag auflaufen können, neben Bräuner und Hafenrichter drohen auch weitere Spieler auszufallen, wird sich wohl erst am Spieltag entscheiden. Spielbeginn gegen den ECB ist um 20:00 Uhr. Karten sind weiterhin zu vergünstigten Konditionen im VVK und am Spieltag an den Abendkassen verfügbar.

