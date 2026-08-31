Memmingen Indians am Wochenende doppelt erfolgreich

Memmingen. (mfr/fl) Der ECCD Memmingen hat beide Testspiele am Wochenende für sich entscheiden können.

Gegen die Oberliga-Spitzenteams aus Kaufbeuren und Deggendorf gab es zwei Siege. Nun folgt für die Indians eine Schottland-Reise mit drei Partien in Glasgow und Dundee.

Beim Testspiel in Kaufbeuren mussten die Indians auf den verletzten Jamal Watson sowie den privat verhinderten Felix Brassard verzichten. Maxime Bickel war für den Kooperationspartner aus Lindau im Einsatz. Im Tor erhielt Michael Bitzer den Start.

Nach einem ausgeglichenen und torlosen ersten Drittel kamen die Indians deutlich schwungvoller aus der Kabine. Simon Thiel sorgte in Überzahl mit einem Abschluss aus der Drehung für die Memminger Führung. Nur wenig später erhöhte Okko Kangasniemi nach Vorarbeit von Ludwig Nirschl auf 2:0. Kaufbeuren gelang durch Andrew Yogan zwar der schnelle Anschlusstreffer, die Indians blieben jedoch die tonangebende Mannschaft.

Im Schlussabschnitt ließ der ECDC dann nichts mehr anbrennen. Jakob Peukert stellte zunächst auf 3:1, ehe Linus Svedlund kurz vor dem Ende den vierten Memminger Treffer folgen ließ. Den Schlusspunkt setzte Leon Fern mit einem Empty-Net-Goal zum 5:1. Damit feierten die Indians einen auch in der Höhe verdienten Auswärtssieg beim DEL2-Konkurrenten.

Final-Neuauflage geht an die Indians

Nur zwei Tage später wartete in der heimischen KUTTER-Arena bereits der nächste Härtetest. Mit dem Deggendorfer SC gastierte der letztjährige Finalgegner am Hühnerberg. Jamal Watson und Maxime Bickel standen den Indians erneut nicht zur Verfügung, Felix Brassard kehrte dagegen ins Aufgebot zurück. Justus Roth übernahm diesmal den Platz zwischen den Pfosten.

Die Memminger erwischten den besseren Start und machten von Beginn an Druck auf das Deggendorfer Tor. Okko Kangasniemi belohnte die Indians mit der 1:0-Führung. Im weiteren Verlauf wurde die Partie zunehmend intensiver und ruppiger, zahlreiche Strafzeiten sorgten immer wieder für Unterbrechungen.

Auch im zweiten Drittel erwischte der ECDC den besseren Start. Nick Maul erhöhte in Überzahl auf 2:0. Deggendorf fand anschließend aber besser in die Begegnung und schlug zurück: Ty Jackson und Petr Stloukal sorgten noch vor der zweiten Pause für den 2:2-Ausgleich.

Auch im Schlussabschnitt blieb die Partie umkämpft und von zahlreichen Strafzeiten geprägt. Die Indians mussten mehrfach in Unterzahl agieren, hielten dem Druck der Gäste jedoch stand. Rund vier Minuten vor dem Ende brachte Matteo Gennaro den ECDC im Powerplay erneut mit 3:2 in Führung. Die Gäste hatten allerdings noch eine Antwort parat. Dylan Jackson traf ebenfalls in Überzahl zum 3:3 und schickte die Partie damit in die Verlängerung.

Dort machten die Indians kurzen Prozess: Nach rund einer Minute setzte Maximilian Kolb die Scheibe zum 4:3 in den Winkel und sicherte dem ECDC damit den zweiten Erfolg innerhalb eines Wochenendes.

Schottland-Reise als nächstes Highlight

Nach den beiden Siegen wartet nun ein besonderes Highlight der Vorbereitung auf die Indians. In der kommenden Woche reist der ECDC nach Schottland und absolviert dort innerhalb von drei Tagen drei Testspiele.

Zum Auftakt treffen die Memminger am Freitag auf Glasgow Clan. Das Team aus der schottischen Metropole spielt in der EIHL und damit in der höchsten britischen Spielklasse. Bereits am Samstag geht es für die Indians weiter nach Dundee. Rund 90 Minuten von Glasgow entfernt wartet mit den Dundee Stars der nächste EIHL-Vertreter.

Am Sonntag kehrt der ECDC noch einmal nach Glasgow zurück. Um 16 Uhr steht das zweite Duell mit dem Glasgow Clan auf dem Programm.

Nach der Rückkehr aus Schottland wartet dann die Generalprobe vor dem Start in die DEL2. Am Freitag, 11. September, empfangen die Indians um 20 Uhr die Starbulls Rosenheim in der KUTTER-Arena. Eine Woche später, am 18. September, beginnt für die Memminger die neue DEL2-Saison.

ESV Kaufbeuren vs ECDC Memmingen 1:5 (0:0/1:2/0:3)

Tore: 0:1 (23.) Thiel (Lillich, Svedlund, 5-4), 0:2 (24.) Kangasniemi (Nirschl, Fern), 1:2 (24.) Yogan (Fischer, Laaksonen), 1:3 (42.) Peukert (Meier, Lillich), 1:4 (57.) Svedlund (Thiel, Maul), 1:5 (57.) Fern

Strafminuten: Kaufbeuren 12–Memmingen 14

Zuschauer: 2354

ECDC Memmingen vs Deggendorfer SC 4:3 n.V. (1:0/1:2/1:1/1:0)

Tore: 1:0 (9.) Kangasniemi (Gennaro, Nirschl), 2:0 (24.) Maul (Svedlund, Homjakovs, 5-4), 2:1 (25.) Jackosn, T. (Baßler), 2:2 (30.) Stloukal (Elsberger, Heinzinger), 3:2 (57.) Gennaro (Lillich, Svedlund, 5-4), 3:3 (60.) Jackson, D. (Roy, 5-4), 4:3 (61.) Kolb (Homjakovs, GWG)

Strafminuten: Memmingen 43–Deggendorf 28

Zuschauer: 1232

ECDC Memmingen: Roth (Bitzer)- Peukert, Kolb ; Van der Linde, Fern; Svedlund, Meisinger- Maul, Schmid, Thiel; Kangasniemi, Gennaro, Nirschl; Brassard, Homjakovs, Lillich; Meier, Krymskiy, Rust.

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