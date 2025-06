Memmingen holt nordamerikanischen Scorer vom Ligarivalen Heilbronn, Brett Schaefer verlÃ¤sst die Indians

Memmingen. (PM Indians) Der ECDC Memmingen nimmt mit Angreifer Brett Ouderkirk einen weiteren nordamerikanischen Scorer unter Vertrag.

Der 27 Jahre alte Rechtsschütze kam zuletzt in Peiting und Heilbronn auf 90 Punkte in 68 Spielen. Er nimmt die dritte Kontingentstelle bei den Indians ein, deren Dauerkarten-Verkauf für die kommende Spielzeit ab sofort startet. Steh- sowie Sitzplätze sind im freien Verkauf erhältlich.

Vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen, startete Angreifer Brett Ouderkirk in Peiting richtig durch. Mit starker Punkteausbeute machte der Kanadier in seiner Premierensaison auf sich aufmerksam. Nach über 30 Toren und Assists folgte der Wechsel zum letztjährigen Süd-Meister nach Heilbronn. Bei den Falken startete der aus Ontario stammende Center ebenfalls hervorragend und scorte 23 mal in 13 Partien, ehe eine Trainingsverletzung für ihn quasi das Saisonaus bedeutete. Diese ist nun wieder verheilt, schon gegen Ende der letzten Spielzeit war Ouderkirk wieder voll belastbar, kam jedoch aufgrund der Kontingentspieler-Begrenzung nicht mehr zum Zug. Der 1,83 große Stürmer trifft in Memmingen auf seinen ehemaligen Teamkollegen und kongenialen Partner aus Peitinger Zeiten, Felix Brassard. Beide Kanadier spielten bereits in Nordamerika zusammen und freuen sich nun auf eine Reunion in der Maustadt.

Sven Müller: „Brett hat sein Können in Peiting und auch in Heilbronn eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er wollte, trotz zahlreicher Angebote, nur zu einem anderen Topteam wechseln. Wir freuen uns, dass wir ihn von uns und unserem Team überzeugen konnten und er nun nach Memmingen kommt. Unsere Fans dürfen sich auf einen schnellen Scorer freuen, der seine Stärken sowohl im Torabschluss als auch im mannschaftsdienlichen Spiel hat.“

Durch die Verpflichtung des Angreifers sind alle drei Kontingentstellen beim ECDC mit kanadischen Spielern besetzt. Zwei Angreifer sowie mindestens ein weiterer Verteidiger werden noch zum Kader stoßen, ehe die Vorbereitung beginnt.

Brett Schaefer verlässt die Indians

Mit Brett Schaefer geben die Memminger einen weiteren Abgang aus dem letztjährigen Kader bekannt. Der deutsch-kanadische Angreifer kam vor der letzten Spielzeit aus Bietigheim an den Hühnerberg und schließt sich nun einem neuen Verein an.

Schaefer kam in der abgelaufenen Saison, seiner ersten als Indianer, auf 41 Punkte in 57 Partien. Ursprünglich stand der 27-Jährige auch für die kommende Spielzeit noch unter Vertrag bei den Rot-Weißen. Nach erfolgreichen Verhandlungen bezüglich einer frühzeitigen Vertragsauflösung wird der flexibel einsetzbare Angreifer nun aber bereits den Verein wechseln.

Sven Müller: „Brett ist ein tadelloser Mannschaftsspieler, den wir eigentlich auch gerne längerfristig in Memmingen gesehen hätten. Seine privaten Planungen ließen das aber nicht zu. So mussten wir umplanen. Nach Einschätzung unseres neuen Kaders war er mit seiner voraussichtlichen Rolle nicht glücklich und wollte sich dem drohenden Konkurrenzkampf nicht stellen. Er sieht woanders bessere Möglichkeiten für sich, was wir respektieren. Wir wünschen ihm dabei alles Gute!“

Dauerkarten-Verkauf startet: Weiteres Testspiel vereinbart

Seit Sonntag sind Dauerkarten für die neue Saison erhältlich. Sämtliche verfügbaren Sitzplätze sowie Stehplätze aller Kategorien können im Online-Shop der Indians geordert werden. Die Memminger konnten das Preisniveau im Vergleich zum Vorjahr halten und in der Kinder-Kategorie die Preise sogar senken.

Neben den bereits vereinbarten Heim-Tests gegen Ravensburg, Bad Nauheim und Bregenzerwald wird auch noch ein viertes Heimspiel in der Pre-Season hinzukommen. Am Samstag, 13.09. testen die Indians zuhause gegen das österreichische Team aus Kitzbühel in der ALPHA COOLING-Arena am Hühnerberg. Dieses gehört der multinationalen Alps Hockey League an und wird ein weiterer Gradmesser, eine Woche vor Saisonstart sein.

