Memmingen: Heim-Derby soll den Turnaround bringen

Memmingen. (mfr) Nach einem eher verkorksten Wochenende sind die Indians am Freitag zurück vor eigener Kulisse.

Mit dem EV Lindau empfangen sie dann nicht nur einen Derby-Gegner sondern auch einen Rivalen in Topform. Im viertletzten Heimspiel der Hauptrunde wollen die Indians in die Erfolgsspur zurückkehren, Tickets sind weiterhin im VVK erhältlich.

Mit den Islanders vom Bodensee kommt am Freitag um 20 Uhr eines der heißesten Teams der Liga in die ALPHA COOLING-Arena. Die Gäste befinden sich aktuell in einer Siegesserie, die bereits sechs Spiele andauert. Die letzten Niederlage gab es ausgerechnet gegen die Indians, die bislang alle drei Duelle gegen den EVL für sich entscheiden konnten. Die Blau-Weißen müssen am kommenden Wochenende auf Zan Jezovsek verzichten, der mit der slowenischen Nationalmannschaft im Einsatz ist. Trotzdem verfügen die Islanders über ein stark besetztes Team. Topscorer ist Eetu Elo, auch die Ex-Memminger Marsall und Busch punkten fleißig. Mit Noah Kane, Leon Sivic oder Steffen Tölzer stehen einige andere namhafte Akteure im Aufgebot des Tabellensechsten. Die Lindauer können, nach der Insolvenz in Heilbronn, kaum noch aus den direkten Playoff-Plätzen verdrängt werden und werden wohl, wenn alles nach Plan läuft als 5. in die Endrunde einziehen. Auf die Memminger wartet auf jeden Fall eine sehr unangenehme Aufgabe, die bisherigen Spiele waren torreich und durchaus hitzig. Die Fans dürfen sich also freuen.

Ob auch die personelle Lage bei den Indians einen Grund zur Freude bietet, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Die Maustädter mussten zuletzt auf mehrere Akteure verzichten. Milan Pfalzer wird am Wochenende aber wieder auflaufen können, Dominik Meisinger steht bis zum Abschlusstraining noch auf der Kippe. Sicher ausfallen werden Denis Fominych, der weiter an einer Oberkörperverletzung laboriert und Jayden Schubert, der das Wochenende noch gesperrt zuschauen muss.

Bei der Partie am Freitag werden die Indians auch eine Vertragsverlängerung für die kommende Spielzeit bekannt geben. Nach Trainer Daniel Huhn kann nun auch der erste Spieler für die kommende Saison vermeldet werden.

Die Partie beider Rivalen startet um 20 Uhr in der ALPHA COOLING-Arena. Tickets sind im Vorverkauf und an den Abendkassen erhältlich. Am Sonntag folgt dann das Auswärtsspiel in Erding.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!