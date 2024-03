Memmingen gleicht die Serie aus: Showdown am Dienstag

Memmingen. (fl/mfr) Was für ein grandioser Fight des Teams von Daniel Huhn in Halle. Der ECDC Memmingen gleicht die Achtelfinalserie durch den 3:1 Sieg...

Memmingen. (fl/mfr) Was für ein grandioser Fight des Teams von Daniel Huhn in Halle. Der ECDC Memmingen gleicht die Achtelfinalserie durch den 3:1 Sieg in Spiel 4 aus.

Damit kommt es am Dienstag in Memmingen zum Showdown um den Einzug ins Viertelfinale. Der Ticket-VVK wird am Montag um 12:00 Uhr freigeschaltet.

Ohne Veränderungen im Line-Up traten die Indianer das Spiel 4 in Halle an. Die Hausherren hatten die Chance mit einem Sieg die Serie zu beenden. Doch die Indians machten diesem Vorhaben ab Sekunde eins einen Strich durch die Rechnung. Der ECDC Memmingen war das bessere Team und den Bulls immer einen Schritt voraus. Das erste Drittel spielten beide Mannschaften taktisch diszipliniert, wobei die Indians ein deutliches Chancenplus hatten. Tore fielen aber keine.

Im zweiten Drittel kamen die Saale Bulls durch Eetu Elo etwas überraschend zur 1:0 Führung. Memmingen ließ sich davon aber nicht beirren und spielte konsequent und sehr konzentriert weiter. Einen zugesprochenen Penalty verwandelte Linus Svedlund eiskalt zum 1:1. Denis Fominych schoss noch vor der Pause nach Vorarbeit von Matej Pekr und Jaro Hafenrichter das völlig verdiente 2:1 für Memmingen.

Die Indians ließen auch im letzten Drittel kaum etwas anbrennen. Die Bulls wirkten müde und kamen nicht mehr allzu oft gefährlich vor das Tor der Indianer. Das wichtige 3:1 kurz nach der Pause erzielte Valentin Busch. Bei diesem Ergebnis blieb es letztendlich auch, trotz Herausnahme des Bulls-Torhüters.

Mit diesem Sieg über Halle sicherten sich die Indians das entscheidende Spiel 5 am Hühnerberg. Am Dienstag um 19:30 Uhr kreuzen beide Teams zum letzten Mal die Schläger in dieser Serie und ermitteln dann den Viertelfinalisten. Es wird erneut eine stattliche Kulisse erwartet, weshalb der VVK der Tickets dringend empfohlen wird. Karten sind ab Montag, 12:00 Uhr, online erhältlich. Sitzplatz-Dauerkarten behalten ihre Platzreservierung bis Spielbeginn, diese können an der Abendkasse verlängert werden.

Alle Infos zu Tickets und Vorverkauf gibt es unter www.memmingen-indians.de