Memmingen gewinnt Spitzenspiel gegen Heilbronn

Memmingen. (mfr/fl) Der ECDC Memmingen gewann das Topspiel gegen die Heilbronner Falken am Sonntagabend mit 4:2.

Damit bleiben die Indians weiterhin ungeschlagen und führen die Tabelle der Oberliga-Süd an. Rund 2200 Zuschauer sahen die umkämpfte Partie gegen die Falken.

Matej Pekr lief, nach Verletzung in der Vorbereitung, zum ersten Mal in dieser Saison wieder auf, verzichten musste Daniel Huhn aber auf Milan Pfalzer und Jayden Schubert. In einem intensiv geführten ersten Drittel schenkten sich beide Teams nichts. Memmingen hatte zwar leichte Vorteile, doch Heilbronn zeigte ebenfalls seine Stärken. Den Unterländern gelang in der 9.Minute das erste Tor des Abends durch Niklas Jentsch. Die Indians glichen aber kurz vor der Pause aus. Dominik Meisinger bediente Robert Peleikis, der zum 1:1 in Überzahl traf.

Das Mitteldrittel wurde phasenweise von den Maustädtern dominiert. Sie drückten nun auf das Tor der Falken, doch Goalie Patrick Berger machte den Indianern oftmals einen Strich durch die Rechnung. Heilbronn kam gegen Ende des zweiten Drittels wieder besser ins Spiel und prüfte Basti Flott-Kucis im Indianer-Tor ebenso. Tore fielen keine.

Im letzten Drittel gingen die Memminger nach der Pause verdient in Führung. Markus Lillich bediente mit einem schönen Pass den Memminger Kapitän, Tyler Spurgeon, der zum 2:1 verwandelte. Minuten später aber der Ausgleich der Heilbronner. Routinier Freddy Cabana netzte, nach schöner Einzelleistung von Brett Ouderkirk, zum 2:2 ein. Schlussendlich war es an diesem Abend aber die Überlegenheit und der Wille der Indians, der sie zum Sieg führte. Abermals bereitete Markus Lillich vor und Tyler Spurgeon traf fünf Minuten vor dem Ende zum 3:2. Den Schlusspunkt setzte Rückkehrer Matej Pekr, der Sekunden vor der Schlusssirene das 4:2 per Empty Net Goal erzielte.

In der kommenden Woche geht es für die Indians bereits am Mittwoch in der Ferne weiter. Die Reise führt dann zum DEL2-Absteiger nach Bietigheim. Die Steelers gelten mitunter als Topfavorit im Süden, konnten sie doch zahlreiche namhafte Spieler im Team halten oder neu hinzugewinnen. Beide Heimspiele, gegen Bad Tölz und Deggendorf wurden deutlich gewonnen, lediglich auswärts in Lindau mussten die Bietigheimer Federn lassen. Die Steelers verfügen über einen sehr starken Kern an Spielern, Alexander Preibisch, jahrelang in der DEL aktiv, soll hier das Kommando übernehmen und als Kapitän vorangehen. Mit Pawel Dronia, Sören Sturm oder Tim Schüle stehen ihm zahlreiche erfahrene Spieler zur Seite. Die Kontingentstellen besetzen, neben Routinier Tyler McNeely die beiden Tschechen Marek Racuk und Erik Nemec. Mit Marvin Drothen ist auch ein Akteur mit Indians-Vergangenheit, wenn auch nur als Förderlizenzspieler, im Kader.

Bei den Indians ist der Einsatz von Milan Pfalzer und Jayden Schubert weiter fraglich. Bei beiden Personalien wird sich Trainer Huhn wohl bis zur Abfahrt am Mittwoch gedulden müssen.

Spielbeginn ist um 19:30 Uhr in Bietigheim, SpradeTV überträgt live. Vor dem Feiertag werden auch zahlreiche Memminger Anhänger ihr Team vor Ort unterstützen, der Fanbus ist bereits seit Tagen ausgebucht.