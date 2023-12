Memmingen gewinnt in der Overtime gegen Stuttgart

Artikel anhören Memmingen: (fl) Die Indians verspielten am Sonntagabend beinahe einen sicher geglaubten Sieg, gewannen am Ende aber mit 5:4 nach Verlängerung. Die Indianer...

Artikel anhören Artikel anhören

Memmingen: (fl) Die Indians verspielten am Sonntagabend beinahe einen sicher geglaubten Sieg, gewannen am Ende aber mit 5:4 nach Verlängerung.

Die Indianer schenkten eine 4:1 Führung im letzten Drittel her, konnten sich zumindest aber in der Overtime den Zusatzpunkt gegen Stuttgart sichern. Ein Arbeitssieg, der aber keinen wirklichen Befreiungsschlag darstellt.

Bereits im ersten Drittel war abzusehen, dass es gegen die Gäste vom Neckar alles andere als leicht werden würde. Stuttgart trat deutlich selbstbewusster und scheibensicherer auf als im ersten Vergleich am Hühnerberg. Memmingen zwar mit mehr Vorteilen, aber keinen Toren. So blieb es beim Stand vom 0:0.

Im zweiten Drittel fingen sich die Memminger das erste Gegentor des Abends. Simon Klatte traf zum 1:0 für den Aufsteiger. Memmingen glich Minuten später durch Fominych aus und konnte das Spiel nun drehen. Durch die Treffer von Tobi Meier und Milan Pfalzer stand es am Ende des Mitteldrittels 3:1 für die Hausherren.

Als im letzten Drittel Linus Svedlund noch das 4:1 schoss (50.Minute), dachte wahrscheinlich so gut wie jeder, dass die Messe gelesen sei. Doch Stuttgart kämpfte sich nochmals zurück und zeigte enorme Willensstärke. Jannik Herm und David Kirchhoff verkürzten binnen drei Minuten auf 3:4. Als die Indians durch Maxi Menner kurz vor Ende des Spiels noch eine Strafe hinnehmen mussten, war die Gelegenheit für die Neckarstädter zum Ausgleich da. Diese Überzahl wurde auch genutzt. Matthew Pistilli vollendete zum 4:4. Mit diesem Spielstand ging es in die Overtime. Dort konnten sich die Memminger durch einen Treffer von Eddy Homjakovs letztendlich noch den Zusatzpunkt sichern. Am schwachen Auftritt gegen Ende des letzten Drittels änderte aber auch das nichts mehr.

Der Blick auf die neue Woche offenbart erneut knackige Aufgaben für den ECDC. Am Freitag geht es zum unangenehmen Auswärtsspiel in die Drei-Flüsse-Stadt Passau. Spielbeginn bei den Black Hawks ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag kommt dann erneut der Deggendorfer SC in die Maustadt. Wie bereits vor wenigen Tagen erwartet die Indians eine Top-Mannschaft mit dem wahrscheinlich stärksten Torhüter der Liga. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr. Karten sind bereits online im VVK verfügbar.

ECDC Memmingen – Stuttgarter EC 5:4n.V. (0:0/3:1/1:3/1:0)

Tore: 0:1 (28.) Klatte (Pistilli, Vorstarek), 1:1 (29.) Fominych (Svedlund, Mastic), 2:1 (33.) Meier (Peleikis, Menner, 5-4), 3:1 (39.) Pfalzer (Busch, Bräuner), 4:1 (50.) Svedlund (Pekr, Kasten), 4:2 (52.) Herm (Ettwein, Samusev), 4:3 (55.) Kirchhoff (Vorstarek), 4:4 (59.) Pistilli (Vostarek, Wiencek, 6-4), 5:4 (65.) Homjakovs (GWG)

Strafminuten: Memmingen 6 – Stuttgart 2

Zuschauer: 1448

4800 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team