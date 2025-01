Memmingen feiert Arbeitssieg im Heimspiel gegen Stuttgart

Memmingen. (PM Indians) Das erste Spiel 2025, die ersten drei Punkte für den ECDC Memmingen im neuen Jahr.

Gegen die Stuttgart Rebels holten die Indians einen 5:3 Heimsieg vor heimischen Publikum. 1750 Zuschauer sahen das Spiel in der ALPHA COOLING-Arena. Am Sonntag folgt das Spitzenspiel gegen Heilbronn.

Am Line-Up der Indians änderte sich im Vorfeld nichts. Gegen die Rebels mussten die nächsten drei Punkte her, um weiterhin ganz oben in der Tabelle mitzumischen. Im ersten Drittel hatten die Memminger mehr Spielanteile. Doch Stuttgart hielt dagegen. Jayden Schubert gelang der Führungstreffer für Memmingen vor der Pause.

Im zweiten Drittel erhöhte Pascal Dopatka nach der Pause auf 2:0. Den Stuttgartern gelang aber der Anschluss durch Jannik Herm. Tobi Meier traf zwar zum 3:1, doch es war insgesamt ein eher zerfahrenes Drittel der Indians. Nach Scheibenverlust im gegnerischen Drittel trafen die Rebels per Konter zum 2:3 durch David Makuzki kurz vor Ende des Mitteldrittels. Ein Spielstand der durchaus in Ordnung ging.

Das letzte Drittel startete aus Indianer-Sicht nach Maß. Tyler Spurgeon beförderte 15 Sekunden nach Wiederbeginn die Scheibe in Überzahl ins Netz. Nur wenige Minuten später erzielte Brett Schaefer, erneut in Überzahl, das 5:2. Die Indians ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen, auch wenn die kampfstarken Gäste noch zum 3:5 trafen. Damit blieben die Punkte in der Maustadt, und der erste Heimsieg im neuen Kalenderjahr war perfekt.

Am Sonntag geht es für den ECDC zum Spitzenspiel nach Heilbronn. Spielbeginn bei den Falken ist um 18:30 Uhr. Das nächste Heimspiel findet am kommenden Sonntag statt. Dann kommt Lindau zum Derby nach Memmingen. Tickets für alle Heimspiele im Januar sind bereits im Pnline-VVK erhältlich.

ECDC Memmingen vs Stuttgart Rebels 5:3 (1:0/2:2/2:1)

Tore: 1:0 (18.) Schubert (Dopatka, Ettwein), 2:0 (23.) Dopatka (Meier, Schubert), 2:1 (28.) Herm (Schusser, Tousignant, 5-4), 3:1 (32.) Meier (Schubert, Peleikis), 3:2 (39.) Makuzki, 4:2 (41.) Spurgeon (Fominych, Svedlund, 5-4), 5:2 (45.) Schaefer (Kurz, Pekr, 5-4), 5:3 (56.) Kirchhoff (Buchner, Fink)

Strafminuten: Memmingen 12-Stuttgart 8

Zuschauer: 1745

