Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd ECDC Memmingen Indians Memmingen feiert Arbeitssieg gegen Passau
ECDC Memmingen Indians

Memmingen feiert Arbeitssieg gegen Passau

3. Januar 20262 Mins read49
Eddy Homjakovs war einer der Torschützen beim gestrigen Sieg - © Flo Brunner
Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen holt vor heimischen Publikum den ersten Sieg im Jahr 2026 und schlägt die Passau Black Hawks.

Mit 4:2 gewannen die Indians vor über 2000 Zuschauern gegen die Gäste aus der Drei-Flüsse-Stadt. Am Sonntag treten die Memminger in Stuttgart an, ehe am Dienstag das Topspiel gegen die Tölzer Löwen folgt.

Die Indians konnten wieder auf alle Akteure zurückgreifen. Zudem gab es Rotationen in den Offensivreihen. Justus Roth bekam erneut den Start im Tor. Im ersten Drittel waren die Memminger das spielbestimmende Team. Zudem hatten die Mannen von Coach Huhn deutlich mehr Torschüsse zu verzeichnen als die Gäste. Doch man tat sich wie so oft gegen die Black Hawks schwer. Tom Horschel brachte Passau in Überzahl mit 1:0 in Führung. Den Indianern gelang noch vor der Drittelpause der Ausgleich. Tyler Spurgeon bugsierte die Scheibe ins Gehäuse der Gäste.

Im zweiten Drittel konnten die Memminger dann in Führung gehen. Linus Svedlund setzte die Scheibe von der blauen Linie unter die Latte. Der ECDC blieb das tonangebende Team, auch wenn die Passauer dagegenhielten. Drei Sekunden vor Ende des Drittels erzielte Markus Lillich das wichtige 3:1 in Überzahl.

Im letzten Drittel konnten die Indians das Spiel dann für sich entscheiden. Denis Fominych war in Überzahl zur Stelle und schoss das 4:1. Die Hausherren ließen nicht mehr viel zu, mussten aber kurz vor Ende der Begegnung einen weiteren Treffer der Black Hawks hinnehmen. René Röthke setzte mit seinem 2:4, nach vermeintlicher Abseitsstellung, den Schlusspunkt in diesem Spiel. Ein Arbeitssieg und die ersten drei Punkte für die Rot-Weißen im neuen Jahr 2026 waren damit perfekt.

Am Sonntag geht die Reise für den ECDC in die baden-württembergische Landeshauptstadt. Die Indianer treffen dann um 17:30 Uhr auf die Stuttgart Rebels. Am Dienstag kommen die Tölzer Löwen zum Topspiel an den Hühnerberg. Spielbeginn am Dreikönigstag ist um 18:00 Uhr. Karten für die Partie sind bereits erhältlich.

Topspiel am Feiertag: Indians empfangen Bad Tölz

Der ECDC Memmingen empfängt am Dreikönigs-Feiertag die drittplatzierten Tölzer Löwen in der Maustadt. Beide Teams trennen nur wenige Punkte, Bad Tölz kommt mit einer hervorragenden Form an den Hühnerberg. Karten für die Partie um 18 Uhr sind bereits erhältlich.

Es wird ein richtiges Topspiel in der ALPHA COOLING-Arena werden. Die Indians empfangen am Dienstag (Feiertag) um 18 Uhr ihre ärgsten Verfolger aus Oberbayern. Die Tölzer konnten zuletzt durch starke Ergebnisse ihre Platzierung unter den Top-3 festigen und befinden sich aktuell sechs Punkte hinter dem ECDC.

Das Team von Axel Kammerer verfügt über den drittbesten Sturm und die fünftbeste Abwehr der Liga, in beiden Werten liegen die Indians aktuell vor den Löwen. Auch wenn man die Werte in Unterzahl betrachtet, haben die Memminger die Nase vorn. Im Powerplay hingegen sind die Schwarz-Gelben vorn. So oder so dürfen sich die Zuschauer auf ein hart umkämpftes und enges Spiel freuen. Die vorhergegangenen Partien beider Teams waren beide bis zum Schluss offen, ehe sich die Maustädter knapp durchsetzen konnten. Topi Piipponen, Ludwig Nirschl und Michael Keränen sind die drei Topscorer bei den Löwen, welche auch ligaweit ganz vorn zu finden sind. Piipponen ist aktuell sogar der beste Torschütze des Südens.

Die Partie beginnt am Feiertag um 18 Uhr. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Abendkassen öffnen eine Stunde vor Spielbeginn, besonders Sitzplätze sollten frühzeitig gebucht werden.

ECDC Memmingen vs EHF Passau Black Hawks 4:2 (1:1/2:0/1:1)
Tore: 0:1 (7.) Horschel (Neuert, Faulhaber, 5-4), 1:1 (19.) Sourgeon (Homjakovs, 5-4), 2:1 (28.) Svedlund (Spurgeon, Ouderkirk), 3:1 (40.) Lillich (Homjakovs, 5-4), 4:1 (52.) Fominych (Spurgeon, Brassard, 5-4), 4:2 (58.) Röthke (Seidl, Harrogate, 5-4)
Strafminuten: Memmingen 14–Passau 12
Zuschauer: 2025

1117
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Karlsson macht den Deckel drauf! Ravensburg siegt in der Overtime

