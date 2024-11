Memmingen entfÃ¼hrt die Punkte aus dem TigerkÃ¤fig

Bayreuth. (PM Tigers) Entgegen der Ankündigung und der Hoffnung auf die Rückkehr von Tatu Vihavainen zum heutigen Spiel musste der finnische Stürmer in Diensten...

Bayreuth. (PM Tigers) Entgegen der Ankündigung und der Hoffnung auf die Rückkehr von Tatu Vihavainen zum heutigen Spiel musste der finnische Stürmer in Diensten der Tigers bei der Partie gegen Memmingen passen und konnte, nachdem er sich im Training verletzt hat, nicht auflaufen.

Dafür war erneut Florian Lüsch im Kader und Lucas Flade gab sein Pflichtspiel-Debüt. Im Tor stand am Abend Justin Spiewok.

Auch wenn Lillich die erste Chance kreierte, waren es die Tigers, die am Anfang für ca. zehn Minuten das Spiel machten und drauf und dran waren, aufs Scoreboard zu kommen. So verpasste Verelst und kurz darauf Brown, der sich schön durchgesetzt hatte, bevor erneut Verelst im Slot rackerte und mehrfach die Gelegenheit hat, das Spielgerät über die Linie zu arbeiten. Danach kamen die Indians besser ins Spiel und schafften es schnell auf die Anzeigentafel. Peleikis chippte die Scheibe in den Slot, wo Spurgeon die Kelle hinhielt und zur Führung für seine Farben abfälschte.

Der zweite Treffer der Indians, der in der 17. Spielminute fiel, bedurfte eines Scheibenverlustes in der eigenen Zone der Tigers, was Schubert ausnutzte und den Pausenstand herstellte.

Im Mittelabschnitt kam man nicht über wenige Annäherungen an das Memminger Tor hinaus. Beide Teams produzierten viele Abspielfehler, was den Spielfluss hemmte und für wenig Gefahr in den Zonen vor den Goalies sorgte. Dies änderte sich, als sich Homjakovs nach 33 Minuten stark über die rechte Seite durchsetzen konnte und auf 0:3 stellt. Den Anschluss, der durchaus möglich gewesen wäre, verpassten in der Folge Seto bei einem Alleingang sowie Piskor aus aussichtsreicher Position. Die Strafe folgte auf dem Fuß, als Pekr aus dem Halbfeld den vierten Treffer setzte, was gleichbedeutend mit dem Pausenstand nach zwei gespielten Dritteln war.

Beiden Teams merkte man im letzten Spieldrittel an, dass man noch was vorhatte. Die Tigers versuchten ranzukommen. Memmingen wollte schnell den Deckel auf die Partie machen. Richtig gute Gelegenheiten blieben aber Mangelware. Erst als Brown für Beinstellen fünf Minuten auf die Strafbank geschickt wurde und kurz darauf Becker folgte, passierte wieder etwas. Zwei, drei schnelle Pässe und schon stand Svedlund frei, der sein Tor machte damit die Indians mit 0:5 in Führung brachte. Danach wachte man mehr oder wenige auf im Lager der Tigers, was jedoch zu spät kam. Den sehenswerten Treffer durch Hammerbauer, der von Junemann auf die Reise geschickt wurde sowie ein schneller Konter, den Brown fuhr und auf den mitgelaufenen Piskor ablegte – welcher sich zum Geburtstag selbst ein kleines Geschenk machte – brachte zwar noch zwei Tore für Gelb-Schwarz, was aber an der Niederlage natürlich nichts mehr ändern konnte.

Der nächste Auftritt der onesto Tigers folgt am Sonntag um 17:30 Uhr in Stuttgart bevor man am Dienstag um 20:00 Uhr die Lindau Islanders im Tigerkäfig empfängt.

onesto Tigers vs. ECDC Memmingen 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Bayreuth: Spiewok, Andryuhkov – Spacek, Menner, Schuster, Nedved, Becker (2), Reiner, Flade, Junemann – Seto, Detig, Verelst, Piskor, Habeck, Brown (5), Melnikow, Hammbauer, Israel, Bergbauer, Lüsch, Hinz,

Memmingen: Flott-Kucis, Eisenhut – Kurz, Peleikis, Svedlund, Meisinger, Ettwein, Schmidbauer – Lillich, Spurgeon, Schaefer, Fominych, Homjakovs (2), Pekr, Meier, Dopakta, Schubert, Fabian, Christmann

Schiedsrichter: Butt, Flad – Loist, Bösl

Zuschauer: 1.378

Strafen: Bayreuth: 9 Memmingen: 2 PP: Bayreuth: 0/1 Memmingen: 1/3

Torfolge: 0:1 (12.) Spurgeon (Peleikis, Lillich), 0:2 (17.) Schubert (Meier), 0:3 (37.) Homjakovs (Pekr, Ettwein), 0:4 (37.) Pekr (Homjakovs, Svedlund), 0:5 (51.) Svedlund (Homjakovs, Meisinger) PP2, 1:5 (53.) Hammerbauer (Junemann) SH1, 2:5 (59.) Piskor (Brown)

