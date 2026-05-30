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Memmingen: Einer kommt zurück, ein anderer geht nach über einem Jahrzehnt am Hühnerberg

30. Mai 20262 Mins read63
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Marvin Schmid - © Sportfoto-Sale (DR)
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Memmingen. (PM Indians) Der 27 Jahre alte Angreifer Marvin Schmid kehrt nach fünf Jahren wieder in seine Heimat zurück und wird fortan für den ECDC Memmingen auflaufen.

Mit der Erfahrung von mittlerweile rund 230 DEL2-Partien soll er einen wichtigen Part im neuen Team der Indians einnehmen.

Er ist wieder zurück: Nachdem Marvin Schmid 2021 die Indians in Richtung Regensburg verließ, kehrt er nun nach einem Jahr in Ravensburg wieder an den Hühnerberg zurück. Der mittlerweile 27 Jahre alte Center wird bei den Indians zum zweiten Mal in seiner Profi-Laufbahn zum Indians-Kader gehören, bereits in den Jahren 2019 bis 2021 lief er insgesamt rund 80 Mal für seine Heimatstadt auf. Hinzu kommen noch weitere 50 Einsätze als Förderlizenzspieler im Jahr zuvor.

Die ersten Schritte absolvierte Schmid auf Memminger Eis, ehe er im Nachwuchs des EV Füssen zum Talent reifte und den Sprung in den Profibereich schaffte. Nach seinem Wechsel zum ESV Kaufbeuren ging es weiter nach Memmingen, ehe der Rechtsschütze In insgesamt vier Jahren bei den Eisbären Regensburg seine bislang erfolgreichste Station mit der Oberligameisterschaft 2022 sowie der DEL2-Meisterschaft 2024 verbrachte. Dort reifte er auch zum gestandenen Zweitliga-Spieler heran. Zuletzt lief Schmid ein Jahr beim zukünftigen Derby-Gegner in Ravensburg auf (52 Spiele, 12 Punkte in der Hauptrunde), nun folgt die Rückkehr an den Hühnerberg.

Sven Müller: „Wir freuen uns, dass Marvin wieder zurück ist. Nach unserem Aufstieg hatten wir Gespräche über ein mögliches Comeback und konnten uns anschließend schnell einigen. Er kennt unseren Standort bestens und bringt einiges an Erfahrung mit, als gebürtiger Memminger passt er hervorragend in unser neues Team.“

Indians verabschieden Rekordspieler Pfalzer

Nach mehr als einem Jahrzehnt im Senioren-Team des ECDC Memmingen trennen sich nun vorerst die Wege von Indians-Rekordspieler Milan Pfalzer und den Indians. Pfalzer absolvierte insgesamt 529 Partien für seinen Heimatverein, in welchen ihm 212 Punkte gelangen.

Auch wenn jeder wusste, dass dieser Zeitpunkt einmal kommen würde, so tut es doch extrem weh: Milan Pfalzer wird den ECDC Memmingen nach gewonnener Oberliga-Meisterschaft und über 500 absolvierten Spielen verlassen.

Die Indians konnten dem 29 Jahre alten Angreifer keine entsprechende Rolle im neuen Kader anbieten, die er sich auch hätte vorstellen könnte. Aufgrund der eng gesteckten Regularien bzgl. dem Einsatz von Spielern über 24 Jahren und gleichzeitig noch bestehenden Verträgen auf den möglichen Positionen, hatte der Verein keinen Spielraum mehr, um dem Publikumsliebling einen festen Kaderplatz zu garantieren.

„Wir wissen, dass niemand es mehr verdient hätte den Weg mitzugehen als Milan, müssen aber diese Entscheidung so treffen. Wir haben versucht ihm andere Möglichkeiten zu bieten, weiter für den Verein tätig zu sein. Das musste er aktuell aber ablehnen, da er sich zu 100 Prozent als Spieler sieht, der jedes Spiel Verantwortung übernehmen will. Wir hoffen sehr, dass wir in naher Zukunft wieder miteinander arbeiten können und wünschen ihm bis dahin alles Gute auf dieser Welt“ so Sven Müller.

Die Indians wünschen Milan für die kommende Spielzeit alles Gute und hoffen, ihn bald wieder am Hühnerberg begrüßen zu dürfen.

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