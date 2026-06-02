Memmingen: Der nächste Leistungsträger bleibt!

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen kann einen weiteren Leistungsträger in Memmingen halten.

Mit Eddy Homjakovs bleibt den Indians ein zuverlässiger Scorer erhalten. Der Deutsch-Lette verlängerte seinen Vertrag und wird auch in der DEL2 weiterhin am Hühnerberg stürmen.

Ein weiterer Spieler aus dem Meisterteam wird auch in der DEL2 für den ECDC auflaufen. Die Nummer 71, Eddy Homjakovs, wird auch in der kommenden Saison für die Indians auf Punktejagd gehen. Technisch und läuferisch war Eddy, der stets zu den Topscorern zählte, immer einer der besten Spieler im Team. Es wird ab August bereits sein viertes Jahr in der Maustadt sein.

Homjakovs bildete in der vergangenen Spielzeit zusammen mit Markus Lillich ein gefährliches Sturmduo, das für ordentlich Furore sorgte. Knapp 95 Punkte, darunter 25 aus den Playoffs, standen am Ende zu Buche und unterstrichen die Wichtigkeit innerhalb des Teams. Nun will der in Memmingen sesshaft gewordene Angreifer sich auch eine Liga höher unter Beweis stellen. Es werden seine ersten Einsätze in der zweithöchsten deutschen Spielklasse sein, auch wenn er bereits in den Vorjahren Angebote aus der DEL2 vorliegen hatte.

Sven Müller: „Eddy zählte stets zu den Leistungsträgern unseres Teams und hat sich auch innerhalb der Kabine ein gutes Standing erarbeitet. Er hat sich wiederholt für unseren Standort entschieden, daher freuen wir uns, mit ihm gemeinsam in das Abenteuer DEL2 starten zu können.“