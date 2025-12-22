Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Hannover Scorpions

Mellendorf: Nach Derbysieg volle Konzentration auf Herford

22. Dezember 20251 Mins read39
Rico Rossi - © Sportfoto-Sale (SD)
Mellendorf. (PM Scorpions) Das war ein echter Eishockey-Leckerbissen, der 4:1 Derbysieg am Sonntag.

Was der Sieg am Ende wert ist, wird sich am 2. Weihnachtsfeiertag im Heimspiel gegen die Herford Ice Dragons, die gestern mit einem 6:4 in Leipzig aufhorchen ließen, zeigen.

„Wir müssen voll konzentriert in diese Begegnung gehen“, so Coach Rico Rossi, der sich ungern an die Niederlage gegen Leipzig erinnert, die die Scorpions nach der Superleistung gegen Duisburg kassierten.

Die Scorpions werden sich riesig freuen, wenn auch im kleinen Derby gegen Herford die Unterstützung von den Rängen genauso beeindruckend sein könnte, wie beim Derbysieg.

Zum letzten Mal in diesem Jahr spielen die Scorpions auf heimischem Eis am 30.12., Spielbeginn 20 Uhr, gegen die Saale Bulls Halle.

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

