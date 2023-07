Meistermannschaft von 2001 zu Gast in Mannheim

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim erwarten hohen Besuch. Denn rund um die CHL-Partie gegen Red Bull Salzburg am Sonntag, den 03. September, trifft...

Denn rund um die CHL-Partie gegen Red Bull Salzburg am Sonntag, den 03. September, trifft sich die DEL-Meistermannschaft von 2001 in Mannheim. Ein großes Wiedersehen mit jeder Menge Emotionen – das ist schon heute sicher. Doch rund um den Empfang der Helden von einst wird es ein würdiges Rahmenprogramm geben.

Mike Rosati, Devin Edgerton, Jackson Penney, Ron Pasco, Dennis Seidenberg oder die Hynes-Brüder: Diese Namen lassen einige Adler-Nostalgiker direkt in Erinnerungen schwelgen. Nur allzu gut dürfte sich der eine oder andere an Spiel vier der Finalserie in München erinnern. Zwischen den heimischen Barons und den Adlern steht es nach regulärer Spielzeit 1:1. 02:28 Minuten sind in der Verlängerung gespielt. Es gibt Bully am rechten Anspielpunkt im Angriffsdrittel der Adler. Jan Alston kickt den Puck in Richtung Torlinie, Mike Stevens übernimmt, zieht aus kurzer Distanz ab und sichert den Adlern den dritten Sieg der „Best-of-Five“-Serie. Ende. Aus. Schluss. Meister. Kapitän Stéphane Richer nimmt den Pokal entgegen. Was folgt, ist in legendären Feierbildern für die Ewigkeit festgehalten.

Nun trifft sich das Meisterteam erstmals nach gut 22 Jahren wieder. Einige Akteure sind dem Eishockey in verschiedenen Funktionen treu geblieben. Helmut De Raaf verantwortet die Eishockey Akademie in Salzburg, Michael Bakos ist als Agent tätig, Rosati als Development Coach und Todd Hlushko als Scout für die Adler. Doch was machen eigentlich Yves Racine, Andy Roach oder Dave Tomlinson? Ihren Geschichten gehen wir nach. Natürlich wird es im Rahmen der CHL-Partie gegen Salzburg auch eine große Autogrammstunde mit den Stars von früher geben. Daneben sind jede Menge weitere Aktionen geplant, über die wir in den kommenden Wochen informieren werden. Freuen dürfen sich demnach nicht nur Adler-Nostalgiker.

