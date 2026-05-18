Meisterliche Verstärkung für die Kassel Huskies

Kassel. (PM Huskies) Die Hintermannschaft der Huskies nimmt weiter Form an. Vom DEL2-Meister der Krefeld Pinguine wechselt Leonhard Korus nach Kassel.

Korus stammt aus der Jugendabteilung der Kölner Haie. Seine ersten Profi-Einsätze absolvierte der Verteidiger während der Saison 20/21 für den EC Bad Nauheim, den Kooperationspartner des KEC.

Nach einer weiteren Saison für die Kölner Junghaie, in welcher der Verteidiger mit dem C auf der Brust auflief und einige Spiele für die EG Diez-Limburg in der Oberliga bestritt, zog es ihn nach Nordamerika. In der NAHL, einer der US-amerikanischen Juniorenligen, absolvierte Korus insgesamt 47 Spiele und gehörte für die Corpus Christi Ice Rays ebenfalls zum Kapitänsteam.

Zurück in Deutschland zog es den gebürtigen Kölner zu den Iserlohn Roosters, für welche er in der Saison 23/24 zu seinem DEL-Debüt kam. In den letzten beiden Spielzeiten wurde der Verteidiger zunächst mit dem Ravensburg Towerstars Vizemeister und anschließend mit den Krefeld Pinguinen eindrucksvoll Meister in der DEL2.

Insgesamt bestritt Korus bereits exakt 100 DEL2-Spiele, in welchen er fünf Tore erzielte und 15 weitere auflegte. Für die Schlittenhunde wird der 24-jährige Verteidiger mit der Rückennummer 4 auflaufen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Leonhard lief in den vergangenen beiden Jahren für Mannschaften auf, welche jeweils bis ins DEL2-Finale vordrangen. Er ist ein großgewachsener, physisch präsenter Verteidiger, der unserem Defensivverbund Stabilität und Tiefe geben wird. Gleichzeitig ist er in einem Alter, in dem wir ihm weiterhin eine sehr positive Entwicklung zutrauen.“

Leonhard Korus: „Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Saison und darauf all die Fans in der Arena sehen zu dürfen.“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2026/27 (Stand 18.05.2026)

Tor: Philipp Maurer, Leon Willerscheid, Alexander Pankraz

Verteidigung: Leonhard Korus, Manuel Schams, Marco Müller, Ben Stadler, Johannes Huss, Lucas Dumont

Sturm: Jake Weidner, Maciej Rutkowski, Tyler Benson, Laurin Braun, Yannik Valenti, Michael Bartuli, Hunter Garlent, Darren Mieszkowski, Tristan Keck

Trainer: Petteri Väkiparta (Head Coach)