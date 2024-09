Meistercoach Serge Aubin: „Es hat Spaß gemacht, in der lauten Atmosphäre zu spielen“ – Eisbären gewinnen beim polnischen Meister in Oświęcim mit 4:1

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben am zweiten Spieltag der Champions Hockey League den ersten Sieg eingefahren. Das Team von Cheftrainer Serge Aubin...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben am zweiten Spieltag der Champions Hockey League den ersten Sieg eingefahren.

Das Team von Cheftrainer Serge Aubin setzte sich am Samstagabend beim polnischen Meister Unia Oświęcim mit 4:1 durch.

Es entwickelte sich ein intensives Startdrittel, in dem sich die Eisbären einige Abschlussmöglichkeiten erspielten. Aber auch die Gastgeber hatten ihre Chancen. Blaine Byron (12.) erzielte dann den ersten Treffer und brachte die Berliner in Führung. Kurz vor der ersten Pause traf Hampus Olsson (19./PP1) in Überzahl jedoch zum Ausgleich der Polen. Im mittleren Spielabschnitt blieb es eine Partie mit Chancen auf beiden Seiten, wobei die Gäste sich ein Chancenplus erarbeiten konnten. So sorgte Lean Bergmann (23.), nach schöner Zusammenarbeit mit Freddy Tiffels, für die erneute Führung des Hauptstadtclubs. Im Schlussdrittel konnten sich die Eisbären dann absetzen. Zunächst erhöhte Marcel Noebels (48.) und Jonas Müller (57.) baute den Eisbären-Vorsprung weiter aus. In der Folge überstanden die Berliner auch eine knapp einminütige Zwei-Mann-Unterzahl schadlos. So blieb es beim 4:1-Auswärtssieg der Eisbären.

Nächste Woche steigen dann im Wellblechpalast die ersten beiden Berliner CHL-Heimspiele. Die Eisbären treffen zunächst am Freitag, den 13. September zum Heimauftakt auf Dynamo Pardubice. Diese Partie beginnt um 19:30 Uhr. Am 15. September um 19:00 Uhr gastiert dann auf Sparta Prag in Berlin.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es war ein gutes Spiel und ein wichtiger Sieg für uns. Das Startdrittel war noch ausgeglichen. Im mittleren Spielabschnitt haben wir aber die Kontrolle übernommen und hatten das Momentum auf unserer Seite. Unser Umschaltspiel war sehr gut. Mir hat gefallen, dass wir im Schlussdrittel ruhig geblieben sind. Wir haben unsere Erfahrung ausgespielt und nichts erzwungen. Es hat Spaß gemacht, in der lauten Atmosphäre zu spielen.“

Jonas Müller (Verteidiger Eisbären Berlin): „Es war ein sehr enges Spiel. Wir wussten, dass Unia sehr hart spielen wird und ein gutes Powerplay hat. So kamen sie in Überzahl auch zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Mit der erneuten Führung und dem weiteren Treffer wurde es dann etwas einfacher für uns. Wir haben unser System durchgezogen. Wir waren eng an den Gegenspielern, haben schnell nach vorne gespielt und den Puck aufs Tor gebracht.“

Endergebnis

Unia Oświęcim – Eisbären Berlin 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Aufstellungen

Unia Oświęcim: Lundin (Kowalówka, Plonka) – Bezuska, Dyukov; Vertanen, Uimonen; Söderberg, Ackered; Prokopiak, Noworyta – Krzemien, Dziubinski, Sadlocha; Olsson, Heikkinen, Karjalainen; Holm, Trkulja, Marklund; Prusak, Galant, Kowalowka – Trainer: Nik Zupančič

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Müller, Wissmann (C); Galipeau, Reinke; Mik, Kaiser; Leden – Noebels (A), Boychuk (A), Pföderl; Kirk, Byron, Ronning; Tiffels, Fontaine, Bergmann; Hördler, Wiederer, Veilleux – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 11:01 – Byron (Reinke, Galipeau) – EQ

1:1 – 18:55 – Olsson (Trkulja, Ackered) – PP1

1:2 – 22:58 – Bergmann (Tiffels, Galipeau) – EQ

1:3 – 47:27 – Noebels (Boychuk, Pföderl) – EQ

1:4 – 56:09 – Müller (Wissmann, Ronning) – EQ

Strafen Unia Oświęcim: 4 (2, 2, 0) Minuten – Eisbären Berlin: 8 (2, 2, 4) Minuten

Schiedsrichter Bartosz Kaczmarek, Krzystof Kozłowski (Michal Gerne, Igor Dzieciolowski)