Meister-Trio aus Salzburg wechselt nach MÃ¼nchen

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat ein Meister-Trio aus Salzburg unter Vertrag genommen.

Ex-NHL-Spieler Ryan Murphy und die beiden deutschen U20-Nationalspieler Philipp Krening und Phillip Sinn tragen in der kommenden Saison das Trikot der Münchner.

Die Kaderplanung der Red Bulls für die Saison 2025/26 macht weiter große Fortschritte. Nach den Verpflichtungen von Brady Ferguson, Jeremy McKenna und Luis Schinko kann der EHC Red Bull München drei weitere Neuzugänge präsentieren, die in der ICE Hockey League allesamt Teil der diesjährigen Meistermannschaft aus Salzburg waren.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Ryan Murphy war der vielleicht beste Spieler der ICE Hockey League. Sein Skillset ist außergewöhnlich. Er ist ein Gewinnertyp, der großen Anteil an den Salzburger Meisterschaften hatte. Phillip Sinn und Philipp Krening, die beide schon für München auf dem Eis standen, haben eine tolle Entwicklung gemacht und sind bereit für den nächsten Schritt. Sinn war in den letzten beiden Jahren schon ein echter Faktor für Salzburg in den Playoffs. Auch Krening hat in der zurückliegenden Saison starke Leistungen gezeigt. Wir freuen uns, alle drei in unserer Organisation halten zu können.“

Mit Ryan Murphy gewinnt der EHC Red Bull München unter anderem Defensiv-Erfahrung aus 175 NHL-Spielen für seinen Kader. Der 32-jährige Kanadier lief in der besten Liga der Welt für die Carolina Hurricanes, Minnesota Wild und die New Jersey Devils auf. In den vergangenen zwei Spielzeiten absolvierte der Verteidiger, der zuvor auch in der KHL und AHL aktiv war, 127 Pflichtspiele für den EC Red Bull Salzburg. Dabei gelangen Murphy stolze 99 Scorerpunkte (22 Tore | 77 Assists).

Philipp Krening lief in der Spielzeit 2022/23 bereits sechsmal für Red Bull München auf. Dabei feierte der 20-jährige Angreifer schon sein Tordebüt in der PENNY DEL und kam zu einem Assist. In der vergangenen Saison etablierte sich Krening, der 2018 Teil der Red Bull Eishockey Akademie wurde, bei den Profis des EC Red Bull Salzburg. In der multinationalen ICE Hockey League absolvierte der deutsche U20-Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit 43 Partien (vier Treffer | sieben Assists), hinzu kommen neun Einsätze in der Champions Hockey League (zwei Tore).

Auch Phillip Sinn trug in der Saison 2022/23 bereits zweimal das Trikot des EHC Red Bull München. Der 21-jährige Verteidiger, ebenfalls 2018 in der Red Bull Eishockey Akademie aufgenommen, gehört seit zwei Jahren zum Stammpersonal der Salzburger Profis. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte der deutsche U20-Nationalspieler insgesamt 106 Spiele (94 ICEHL | 12 CHL) für den Meister der ICE Hockey League.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2025/26

Torhüter (2): Mathias Niederberger, Simon Wolf

Verteidiger (5): Konrad Abeltshauser, Maximilian Daubner, Les Lancaster, Ryan Murphy, Phillip Sinn

Stürmer (14): Adam Brooks, Chris DeSousa, Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson, Patrick Hager, Nikolaus Heigl, Taro Hirose, Maximilian Kastner, Philipp Krening, Veit Oswald, Jeremy McKenna, Tobias Rieder, Luis Schinko

