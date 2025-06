Meister in der CEHL â€“ Lukas Schulte wechselt an den Gysenberg

Herne. (PM HEV) Mit dem 22-jährigen Lukas Schulte kann der HEV einen jungen und talentierten Torwart verpflichten, der sich zuletzt in der CEHL (Central European Hockey League) bei den Bären Neuwied beweisen konnte. Schulte wird in Herne mit der Rückennummer 32 auflaufen.

Der gebürtige Meppener hat seine Eishockeykarriere in der Jugend des EV Füssen begonnen, ehe er in den Nachwuchs des ERC Ingolstadt wechselte. Nach Einsätzen in der DEL2 und in der Oberliga für die Bayreuth Tigers sowie einem Einsatz für den ERC Ingolstadt in der Champions Hockey League, ging es für den Linksfänger vergangenes Jahr in die CEHL zum EHC Neuwied.

Da sich der DEL- und DEL2-erfahrene Torhüter Jan Guryca früh in der Saison verletzte, verpflichteten die Verantwortlichen in Neuwied den ehemaligen Herner Oto Jeschke als Ersatz für Guryca, der ab dann mit Lukas Schulte das Torhüter-Duo für die Bären bildete.

Schnell überzeugte Schulte mit guten Leistungen, wodurch er immer mehr Einsätze bekam und sich schließlich die Position als Nummer eins sicherte. Am Ende kam der 190cm große Goalie bei 31 Hauptrundenspielen auf 21 Einsätze. In den anschließenden Playoffs startete Schulte dann in jedem Spiel und führte seine Mannschaft zur Meisterschaft in der CEHL.

„Wir beobachten Lukas schon länger und hatten ihn auch schon in der vergangenen Saison im Auge. Wir waren mit vielen Torhütern in Gesprächen und hatten bei Lukas einfach ein gutes Gefühl“, sagt Dirk Schmitz über den Goalie.

Der HEV wird dabei den erfolgreich eingeschlagenen Weg, mit jungen Torhütern zu arbeiten, weitergehen. „Lukas ist ein junger Torwart, der noch vieles lernen muss, der aber sehr gut ausgebildet ist. Ich bin sehr überzeugt von ihm und er hat immer noch ein großes Entwicklungspotenzial“, so der HEV-Coach abschließend.

