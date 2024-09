Meister EisbÃ¤ren Berlin zu abgeklÃ¤rt! Iserlohn Roosters bleiben auch im zweiten Heimspiel ohne Punkte

Iserlohn. (MK / PM Eisbären) Die Bilanz der Iserlohn Roosters ist nach dem Heimspiel-Doppel am Wochenende mit null Punkten eher ernüchternd. Nach dem „heißen...

Nach dem „heißen Tanz“ am Freitag gegen München (5:7) gelang den Sauerländern auch gegen Meister Berlin am Ende kein Punktgewinn. Auch in der Höhe verdient siegten die Berliner mit 1:4 am Seilersee.

4.112 Zuschauer in der Balver Zinn Arena durften schon nach gut zweieinhalb Minuten den ersten DEL-Treffer von Noel Saffran zum 1:0 bejubeln. Der frühe Gegentreffer schien beim amtierenden Deutschen Meister eher noch ein paar Prozentpunkte mehr herauszukitzeln. Wie ein Uhrwerk erhöhten die Schützlinge von Headcoach Serge Aubin den Druck. Manuel Wiederer (14.) schaffte den verdienten Berliner Ausgleich.

Im mittleren Spielabschnitt blieben die Eisbären weiter tonangebend. Blaine Byron (23.) sorgte im Powerplay für die Führung der Gäste. Aber auch die Iserlohner tauchten noch einige Male vor Jonas Stettmers Tor auf. Ein weiterer Treffer fiel im zweiten Drittel aber nicht. Auch deshalb, weil die Roosters in der Schlussminute den Puck noch vor der Linie aus der Gefahrenzone bugsieren konnten.

Im Schlussabschnitt baute Wiederer (48.) die Führung mit seinem zweiten Tor zum 1:3 zunächst weiter aus. Fontaine (53./PP1) erhöhte dann in Überzahl auf 4:1 für den Titelverteidiger, gleichbedeutend mit dem Endstand.

Perfektes Wochenende für Berlin, Roosters können Ausfälle nur schwer auffangen

Die Eisbären Berlin sammelten am Auftaktwochenende somit sechs Punkte. Verteidiger Kai Wissmann bestritt seine 400. Partie in der Deutschen Eishockey Liga. Ein nahezu perfektes Wochenende somit für Berlin.

Anders die Situation bei den Roosters. Ohne Burke und Troock, sowie später auch Osburn wehrte sich das Team nach Kräften. Beide Spiele machen Hoffnung, dass die Roosters konkurrenzfähig in der Liga sind. Gegen die Top-Teams reichte es aber (noch) nicht zu Punkten. Ohne Zähler geht es am Freitag für die Schützlinge von Doug Shedden in Wolfsburg und am Sonntag gegen Ingolstadt weiter.

Die Aussage von Shedden, dass für die Roosters alle Spieler schwer sind, hat das Wochenende verdeutlicht. Der Ausfall von Zach Osburn ist nach ersten Aussagen nicht zu schlimm. Man schaut bei ihm nun von Tag zu Tag, wie belastbar er ist.

Unbestätigten Gerüchten zufolge soll der Kader in Kürze noch einmal ergänzt werden. Die Defensive scheint hier mehr Stabilität am ehesten gebrauchen zu können.

Meister Berlin trat ebenfalls ohne sechs Spieler an, kann solche Situationen aufgrund der deutlich größeren Tiefe im Kader aber deutlich besser auffangen. Stammkeeper Jake Hildebrand fehlte aufgrund familiärer Gründe (Geburt des Kindes wird erwartet), wurde aber stark von Jonas Stettmer vertreten. Gegen Augsburg (Freitag) und in Schwenningen (Sonntag) will man die weiße Weste unbedingt behalten.

Stimmen zum Spiel









Manuel Wiederer (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir können mit dem Auftakt-Wochenende zufrieden sein. Wir hatten uns vorgenommen, die sechs Punkte einzufahren. Es ist aber nie einfach in Iserlohn. Unser Start in die Partie war in Ordnung, jedoch nicht so, wie wir ihn uns vorgenommen hatten. Umso glücklicher sind wir, dass wir die 60 Minuten durchgezogen und drei Punkte geholt haben. Jeder Einzelne hat seine Aufgabe erfüllt. Ich freue mich über meine beiden Treffer.“

Endergebnis

Iserlohn Roosters – Eisbären Berlin 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Aufstellungen

Iserlohn Roosters: Jenike (Hane) – Dietz, Ugbekile; Labrie, Osburn; Jobke, Huß; Quaas – Dal Colle, Cornel, Boland; Virtanen, Gersich, Troock; Ziegler, Jentzsch, Alberg; Rutkowski, Saffran, Nieleck – Trainer: Doug Shedden

Eisbären Berlin: Stettmer (Vieillard) – Müller, Wissmann (C); Galipeau, Reinke; Niemeläinen, Mik –Kirk, Byron, Bergmann; Noebels (A), Boychuk (A), Pföderl; Tiffels, Fontaine, Hördler; Schäfer, Wiederer, Veilleux – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 02:33 – Saffran (Nieleck, Jentzsch) – EQ

1:1 – 13:24 – Wiederer (Veilleux, Müller) – EQ

1:2 – 22:46 – Byron (Veilleux, Kirk) – PP1

1:3 – 47:55 – Wiederer (Fontaine, Müller) – EQ

1:4 – 52:26 – Fontaine (Pföderl, Wissmann) – PP1

Strafen Iserlohn Roosters: 8 (0, 4, 4) Minuten – Eisbären Berlin: 4 (2, 0, 2) Minuten

Schiedsrichter Andris Ansons, Bastian Steingross (Wayne Gerth, Tom Giesen)

Zuschauer 4.112

