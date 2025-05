Meister EisbÃ¤ren Berlin verkÃ¼ndet erste Personalentscheidungen

Berlin. (PM Eisbären) Nach der Titelverteidigung in der PENNY DEL stellen die Eisbären Berlin die Weichen für die Zukunft.

So hat der Hauptstadtclub den auslaufenden Vertrag mit Sportdirektor Stéphane Richer um drei weitere Jahre verlängert. Der Kanadier ist seit 2017 für den Hauptstadtclub tätig.

Eisbären-Geschäftsführer Thomas Bothstede sagt hierzu: „Die Eisbären Berlin stehen für Kontinuität. Daher stand es für uns außer Frage, dass wir mit Stéphane verlängern wollten. Er genießt unser volles Vertrauen. Während seiner Zeit in Berlin hat er den Eisbären-Kader Jahr für Jahr strategisch aufgebaut und verstärkt. So hat einen sehr großen Anteil an den vier gewonnenen Meisterschaften in den letzten fünf Saisons. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.“

Darüber hinaus fanden in den letzten Tagen die Abschlussgespräche mit den Spielern statt. Mit Blick auf die kommende Saison 2025/26 wurden die ersten Personalentscheidungen getroffen.

Jake Hildebrand und Jonas Stettmer werden auch in der kommenden Spielzeit das Torhüter-Duo des Hauptstadtclubs bilden. Zudem haben die Verteidiger Adam Smith, Mitch Reinke und Markus Niemeläinen ihre Arbeitspapiere um jeweils zwei Saisons verlängert. Darüber hinaus hat Topscorer Ty Ronning einen neuen Zweijahres-Vertag unterschrieben. Auch Blaine Byrons Kontrakt hat sich per Option um eine weitere Spielzeit verlängert. Eric Hördler wird ebenfalls in der kommenden Saison weiterhin das Eisbären-Trikot tragen.

„Wir freuen uns über die Vertragsverlängerungen. Alle Spieler haben gezeigt, wie wichtig sie für unsere Mannschaft sind. Sie genießen großes Vertrauen innerhalb unseres Teams und bei den Trainern. Es war immer unser Ziel, den Kern unserer Mannschaft zu halten. Dies ist uns gelungen“, erklärt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Olivier Galipeau, Linus Vieillard und Michael Bartuli werden die Eisbären hingegen verlassen. Darüber hinaus sind die Berliner noch mit Zach Boychuk und Gabriel Fontaine in Gesprächen über einen möglichen Verbleib.

Stéphane Richer sagt: „Solche Entscheidungen fallen niemals leicht. Wir danken Olivier, Linus und Michael für ihren Einsatz und das Engagement. Sie waren fester Bestandteil unserer erfolgreichen Saison, die mit dem Titelgewinn endete. Alle haben hierzu ihren Beitrag geleistet. Wir wünschen jedem Einzelnen sowohl beruflich als auch privat alles Gute.“

Des Weiteren ist der Transfer von Joshua Samanski von den Straubing Tigers nach Berlin geplatzt. Der deutsche Nationalstürmer hat von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht und einen zweijährigen Entry-Level-Vertrag mit den Edmonton Oilers aus der NHL unterschrieben. Während seiner Zeit in Nordamerika ruht der Vertrag mit den Eisbären.

Mit diesen Personalentscheidungen haben die Berliner zum aktuellen Zeitpunkt acht Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2025/26:

Tor: Jonas Stettmer, Jake Hildebrand

Abwehr: Adam Smith, Mitch Reinke, Kai Wissmann, Eric Mik, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Markus Niemeläinen, Norwin Panocha

Sturm: Ty Ronning, Lean Bergmann, Manuel Wiederer, Blaine Byron, Matej Leden, Yannick Veilleux, Maxim Schäfer, Eric Hördler, Elias Schneider, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels

