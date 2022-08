Meister EisbÃ¤ren Berlin startet beim Dolomitencup

Neumarkt / Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin starten in die unmittelbare Vorbereitung auf die Saison 2022/23. Am Samstag, den 13. August bestreiten die...

Neumarkt / Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin starten in die unmittelbare Vorbereitung auf die Saison 2022/23.

Am Samstag, den 13. August bestreiten die Berliner beim Dolomitencup ihr erstes Testspiel vor der neuen Spielzeit. Im Halbfinale des internationalen Einladungsturniers treffen die Eisbären in Neumarkt/Südtirol auf den EHC Biel-Bienne aus der Schweizer National League. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr.

„Ich freue mich auf den Dolomitencup und unser erstes Testspiel. Wir haben in den letzten Tagen gut trainiert. Das Turnier in Südtirol bietet uns eine optimale Möglichkeit, uns auf die bevorstehende Saison vorzubereiten. Zudem können wir die Zeit nutzen, noch besser als Mannschaft zusammenzuwachsen. Uns werden noch einige Spieler fehlen, aber unsere jungen Akteure werden die Chance haben, sich zu präsentieren. Der EHC Biel-Bienne ist zum Auftakt direkt eine schwere Hürde. Aber natürlich wollen wir dieses Spiel gewinnen und ins Finale einziehen.“, sagt Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin.

Die Berliner weilen seit Freitagmittag in Neumarkt. Die Partie gegen den Titelverteidiger aus der Schweiz ist das erste von fünf Testspielen des Hauptstadtclubs zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Im zweiten Halbfinale des internationalen Turniers in Südtirol stehen sich die Augsburger Panther und der HC Dynamo Pardubice aus Tschechien gegenüber. Am Sonntag, den 14. August werden sowohl das Spiel um Platz drei als auch das Finale um den Turniersieg stattfinden. Alle Partien des Turniers werden im Internet unter www.dolomitencup.com per Livestream übertragen.

In der Folge reisen die Eisbären für ein Trainingslager ins österreichische Gmunden, im Rahmen dessen zwei weitere Vorbereitungspartien auf dem Programm stehen. Am 19. August ist der PENNY-DEL-Rekordmeister zu Gast in Oberösterreichs Landeshauptstadt und spielt gegen die Steinbach Black Wings Linz. Bereits am 20. August treten die Berliner dann beim EC Red Bull Salzburg an. Den Abschluss der Saisonvorbereitung bildet das Freundschaftsspiel am Samstag, den 27. August 2022 beim HC Ambrì-Piotta aus der Schweizer National League.

Am 1. September starten die Eisbären dann in die neue Spielzeit der Champions Hockey League. Am ersten Gruppenspieltag gastiert der Hauptstadtclub beim französischen Meister Brûleurs de Loups de Grenoble. Bereits zwei Tage später sind die Berliner beim viermaligen CHL-Champion Frölunda Göteborg zu Gast. In der folgenden Woche wird der amtierende Deutsche Meister am dritten und vierten Spieltag die ersten Heimspiele der Vorrunde bestreiten. Zum ersten CHL-Heimspiel der neuen Spielzeit empfangen die Eisbären am 8. September den schwedischen Vertreter aus Göteborg im Wellblechpalast. Zwei Tage später gastiert Grenoble in Berlin. Abgeschlossen wird die CHL-Vorrunde des Hauptstadtclubs mit den beiden Spielen gegen Mountfield HK. Das Heimspiel gegen die Tschechen wird am 5. Oktober stattfinden. Das letzte Gruppenspiel der Eisbären wird am 12. Oktober in Hradec Králové ausgetragen. Eintrittskarten für die CHL-Heimspiele der Eisbären sind im Ticket-Onlineshop der Berliner erhältlich.

In der PENNY-DEL-Saison 2022/23 stehen die Eisbären Berlin zum ersten Mal am 2. Spieltag auf dem Eis. Am 18. September gastiert der Hauptstadtclub um 16:30 Uhr bei den Nürnberg Ice Tigers. Am 3. Spieltag kommt es dann gegen die Grizzlys Wolfsburg zum ersten Liga-Heimspiel der Eisbären. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena. Tickets für die ersten sieben Berliner DEL-Heimspiele sind bereits im Eisbären-Onlineshop käuflich zu erwerben.

Die Eisbären-Vorbereitungsspiele im Überblick:

Samstag, 13. August 2022, 20:00 Uhr, Halbfinale Dolomitencup

EHC Biel-Bienne – Eisbären Berlin (Würtharena, Neumarkt)

Sonntag, 14. August 2022, 15:45/20:00 Uhr, Kleines Finale oder Finale Dolomitencup

Augsburger Panther/Dynamo Pardubice – Eisbären Berlin (Würtharena, Neumarkt)

Freitag, 19. August 2022, 19:00 Uhr

Steinbach Black Wings Linz – Eisbären Berlin (Linz AG Eisarena, Linz)

Samstag, 20. August 2022, 16:30 Uhr

EC Red Bull Salzburg – Eisbären Berlin (Eisarena Salzburg)

Samstag, 27. August 2022, 19:00 Uhr

HC Ambrì-Piotta – Eisbären Berlin (Gottardo Arena)

Die CHL-Gruppenspiele der Eisbären Berlin im Überblick:

Donnerstag, 1. September 2022, 20:15 Uhr

Brûleurs de Loups de Grenoble – Eisbären Berlin (Patinoire Polesud, Grenoble)

Samstag, 3. September 2022, 15:05 Uhr

Frölunda Göteborg – Eisbären Berlin (Frölundaborgs Isstadion, Göteborg)

Donnerstag, 8. September 2022, 20:00 Uhr

Eisbären Berlin – Frölunda Göteborg (Wellblechpalast)

Samstag, 10. September 2022, 17:00 Uhr

Eisbären Berlin – Brûleurs de Loups de Grenoble (Wellblechpalast)

Mittwoch, 5. Oktober 2022, 19:30 Uhr

Eisbären Berlin – Mountfield HK (Wellblechpalast)

Mittwoch, 12. Oktober 2022, 17:30 Uhr

Mountfield HK – Eisbären Berlin (ČPP Aréna, Hradec Králové)

PENNY-DEL-Saison 2022/23

1. Pflichtspiel

Sonntag, 18. September 2022, 16:30 Uhr

Nürnberg Ice Tigers – Eisbären Berlin (Arena Nürnberger Versicherung)

1. Heimspiel

Freitag, 23. September 2022, 19:30 Uhr

Eisbären Berlin – Grizzlys Wolfsburg (Mercedes-Benz Arena)