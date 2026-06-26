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Meister Eisbären Berlin eröffnet die Saison 2026/27 in der PENNY DEL mit einem Heimspiel gegen die Straubing Tigers

26. Juni 20262 Mins read54
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Alex Green von den Straubing Tigers und Liam Kirk von den Eisbären Berlin im Zweikampf - © Marco Leipold / City-Press
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Neuss. (PM DEL) Der deutsche Rekordmeister Eisbären Berlin wird die Saison 2026/27 in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) eröffnen.

Am Donnerstag, 17. September 2026, empfängt der zwölffache Champion um 19.30 Uhr die Straubing Tigers. Einen Tag danach wird der 1. Spieltag mit weiteren sechs Begegnungen komplettiert. Dabei trifft unter anderem Aufsteiger Krefeld Pinguine bei der Rückkehr in die PENNY DEL vor heimischer Kulisse auf die Pinguins Bremerhaven. Für Krefeld-Trainer Thomas Popiesch gibt es dann gleich zum Auftakt ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Club. Darüber hinaus kommt es am 1. Spieltag zur Wiederauflage des Halbfinals der vergangenen Saison zwischen Red Bull München und Adler Mannheim. Am 2. Spieltag kommt es dann zwei Tage später unter anderem zum Wiedersehen der beiden Finalisten der vergangenen Saison, den Teams aus Mannheim und Berlin.

„Die Vorfreude auf die neue Saison steigt bei mir von Tag zu Tag“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL. „Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Berlin und Straubing, dem Pinguine-Duell bei der Rückkehr der Krefelder in unsere Liga sowie den fünf anderen Partien des 1. Spieltags bekommen die Fans zum Auftakt aus meiner Sicht gleich einige Leckerbissen geboten.“

Gerade in Hinblick auf die IIHF Weltmeisterschaft 2027 in Mannheim und Düsseldorf sei die kommende Saison besonders reizvoll – für die Spieler, aber auch für die Eishockeyfans in ganz Deutschland, ergänzt Tripcke.

„Wir freuen uns sehr, die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga auch in diesem Jahr gemeinsam mit unseren Fans eröffnen zu dürfen. Das ist etwas ganz Besonderes. Spiele gegen die Straubing Tigers sind immer spannend, das haben insbesondere die Playoff-Serien der vergangenen Jahre gezeigt. Wir starten direkt mit einem anspruchsvollen Programm in die Saison. Unsere ersten drei Partien bestreiten wir gegen unsere Playoff-Gegner der vergangenen Spielzeit, zwei davon auswärts. In den kommenden Wochen werden wir weiterhin intensiv arbeiten und als Mannschaft weiter zusammenwachsen. Natürlich ist es unser Ziel, erfolgreich in die neue Saison zu starten,“ sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Das Eröffnungsspiel in Berlin wird – wie alle 364 Spiele der Hauptrunde und die kompletten Playoffs – live bei MagentaSport übertragen. Zudem wird DF1 jeden Sonntag eine Partie der Hauptrunde, die am 7. März 2027 endet, sowie ausgewählte Playoff-Spiele im Free-TV zeigen. Die Playoffs beginnen am 10. März 2027 mit der 1. Runde, der deutsche Eishockey-Meister 2027 wird dann spätestens am 30. April 2027 feststehen – zwei Wochen vor dem Start der Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland.

Das ist das Auftakt-Wochenende der Saison 2026/27

1. Spieltag:
Eisbären Berlin – Straubing Tigers (Do., 17. September, 19.30 Uhr)
Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg
Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther
Krefeld Pinguine – Pinguins Bremerhaven
Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt
Red Bull München – Adler Mannheim
Schwenninger Wild Wings – Löwen Frankfurt (alle Fr., 18. September, 19.30 Uhr)

2. Spieltag:
Adler Mannheim – Eisbären Berlin
Pinguins Bremerhaven – Iserlohn Roosters
ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers (alle Stg., 20. September, 14 Uhr)
Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings
Straubing Tigers – Krefeld Pinguine
Grizzlys Wolfsburg – Red Bull München (alle Stg., 20. September, 16.30 Uhr)
Kölner Haie – Löwen Frankfurt (Stg., 20. September, 19 Uhr)

Spielplan_2026-27_260626

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